闘病する子どもたちに寄り添うアニー（県立こども医療センター提供）

神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）に、小児患者を支える特別な仲間がいる。点滴や検査に付き添い、リハビリの手伝いなども担う「ファシリティドッグ」だ。８年間活動してきた「アニー」（ゴールデンレトリバー、メス）の勇退を控え、今秋には３歳の「オリ」（ラブラドールレトリバー、メス）が加わった。２頭は闘病中の子どもたちにとって、かけがえのない存在となっている。

「アニーと出会えていなかったら病室に引きこもっていたかもしれない」「一緒なら検査を頑張れる」

入院生活を送る子どもたちのまっすぐな声に、アニーのハンドラー（犬の調教師）として一緒に暮らす森田優子さん（４４）は目を細める。

アニーは米ハワイで専門的な訓練を積み、小児患者との接し方や医療現場での適切な行動を習得。初代のファシリティドッグ「ベイリー」の後継として２０１７年９月に着任した。

看護師として臨床経験のある森田さんとともに週５日「勤務」し、入院中の子どもと触れ合うだけでなく、注射や点滴など医療処置の場面に付き添って不安を和らげたり、歩行訓練や運動療法を手助けしたりしてきた。

人なつっこい性格で人気者のアニーだが、来年３月に勇退の目安となる１０歳を迎える。先月にはオリへの引き継ぎ式が同センターで開かれ、子どもたちと病院関係者らが出席。数え切れない思い出を語り合った。

代表で感謝を伝えたのは、先天性心疾患がある原チカさん（１９）。つらい治療で心が沈んでも「アニーに会うと痛みがどこかにいったような気がした」と明かし、「笑顔と愛と希望を与えてくれてありがとう」と涙を拭った。

バトンを受け継ぐオリのハンドラー、市川美乃里さん（３１）は「控えめで優しい性格の持ち主。みんなから愛される子になってほしい」と期待を寄せている。