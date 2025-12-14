¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¸Ô´Ö¡¢æêÌç¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤¿¡Ä¡×à²¹Àô·ù¤¤á»°Ã«¹¬´î»á¤Î»ýÏÀ¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß
µÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¹Àô¹¥¤¤Î¿Í¤Îµ¤¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¿ûÅÄ¾Úö¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¼ñÌ£¤ÎÏÃÂê¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¿ûÅÄ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é1¥«·î²¿¤â½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤³¤³30Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Î¹¹Ô¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢²¹Àô¤â·ù¤¤¤À¤·¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¹Àô¹¥¤¤Ê¿Í¤Îµ¤¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¥¨¥¥¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¸À¤¦¿Í¤ª¤ë¤ï¡Á¡×¤ÈÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¿ûÅÄ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î»°Ã«»á¤¬¡Ö²¿¤Ç¡©¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡©¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¸Ô´Ö¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤¿¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Âçµ¤¤Ê¤ó¤ÆÁ´Éô¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£Î³»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡×¤È°ì½³¡£»°Ã«»á¤Ï¡ÖÂçµ¤¤Ï¹ÈÏ°Ï¤À¤«¤éÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¹Àô¤Ï¿å¤À¤·¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎæêÌç¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ªÅò¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¿ûÅÄ¤È¿ÀÌÚ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎæêÌç¤Î¿å¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤È»°Ã«¤Î²ò¼á¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£