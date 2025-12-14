【来週のばけばけ あらすじ】ヘブン、怪談に夢中に トキが告げたこととは
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」が、12月15日から19日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）は金縛りに悩まされていた。トキ（高石あかり）はヘブンにお祓いをすすめる。錦織（吉沢亮）の代わりに、生徒の正木（日高由起刀）がヘブンの通訳として付いていくことになり、トキも帯同する。
訪れた大雄寺で、ヘブンは住職から怪談を聞かせてもらい、すっかり怪談に夢中に。作品のラストピースに怪談をまとめたい！もっと聞きたい！と興奮するヘブンに、トキは怪談に詳しいと告げる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
