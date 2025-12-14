女子プロゴルファーの河本結選手（27）が2025年11月23日、ゴルフコーディネートなどを投稿する自身のインスタグラム（＠yuinogolfstyle）で、ブラウンのミニ丈ワンピ姿を披露した。

児童養護施設へお菓子を寄付

河本選手は「チョコレートワンピース」とコメントを添えて、ブラウンのミニ丈ワンピースとロングブーツを合わせたコーデを投稿した。

河本選手は12月10日にインスタグラム（＠kawamotoyui_official）で、「『北海道meijiカップ』で優勝副賞としていただいたお菓子（残り５年分）を大会が行われました北海道北広島市の児童養護施設へ寄付させていただきました」と報告。訪問した時に身に着けていたのが、このワンピースのようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、裾部分にふわふわのファーがデザインされたブラウンのミニ丈ワンピを着用。足元にはブラウンのロングブーツを合わせ、両手を広げて、笑顔をみせていた。地面には少し雪が積もっていた。

この投稿には、「チョコレート色の天使降臨だぁ」「モデルかと思った」「うわーオシャレ」「とても素敵ですね」といったコメントが寄せられていた。