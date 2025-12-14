【暴風警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 14日10:05時点
気象台は、午前10時5分に、暴風警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。
能登の海上では、14日夕方から14日夜遅くまで暴風に警戒してください。加賀では14日夕方から15日朝まで、能登では14日夕方から15日昼前まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■小松市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■輪島市
□暴風警報【発表】
14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 6m
■珠洲市
□暴風警報【発表】
14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 6m
■加賀市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■羽咋市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 5m
■かほく市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■白山市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■能美市
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■内灘町
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
予想最大波高 5m
■志賀町
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 5m
■宝達志水町
□波浪警報【発表】
14日夕方から15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 5m
■穴水町
□暴風警報【発表】
14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・東海上
最大風速 25m/s
■能登町
□暴風警報【発表】
14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・東海上
最大風速 25m/s