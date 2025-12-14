気象台は、午前10時5分に、暴風警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 14日10:05時点

能登の海上では、14日夕方から14日夜遅くまで暴風に警戒してください。加賀では14日夕方から15日朝まで、能登では14日夕方から15日昼前まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■小松市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■輪島市

□暴風警報【発表】

14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

14日夕方から15日昼前にかけて警戒

ピーク時間 15日未明

予想最大波高 6m



■珠洲市

□暴風警報【発表】

14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

14日夕方から15日昼前にかけて警戒

ピーク時間 15日未明

予想最大波高 6m



■加賀市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■羽咋市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 5m



■かほく市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■白山市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■能美市

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■内灘町

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日朝にかけて警戒

予想最大波高 5m



■志賀町

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 5m



■宝達志水町

□波浪警報【発表】

14日夕方から15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 5m



■穴水町

□暴風警報【発表】

14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・東海上

最大風速 25m/s



■能登町

□暴風警報【発表】

14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・東海上

最大風速 25m/s

