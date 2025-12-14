TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時5分に、暴風警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 14日10:05時点

能登の海上では、14日夕方から14日夜遅くまで暴風に警戒してください。加賀では14日夕方から15日朝まで、能登では14日夕方から15日昼前まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■小松市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■輪島市
□暴風警報【発表】
　14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　6m

■珠洲市
□暴風警報【発表】
　14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　6m

■加賀市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■羽咋市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■かほく市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■白山市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■能美市
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■内灘町
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■志賀町
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■宝達志水町
□波浪警報【発表】
　14日夕方から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■穴水町
□暴風警報【発表】
　14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・東海上
　最大風速　25m/s

■能登町
□暴風警報【発表】
　14日夕方から14日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・東海上
　最大風速　25m/s