【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 14日09:57時点
気象台は、午前9時57分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。
庄内では、14日夕方から15日朝まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■酒田市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■三川町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s