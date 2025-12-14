お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）の妻で、タレントの南明奈（36）が14日までに自身のインスタグラムを更新。3歳・長男の成長についてつづった。

「うちの息子くんは発語はスローペース 『パパ、ママ』を言えるようになったのが2歳半、そこからしばらくは数個の単語のみ、だったのが…」と切り出した南。「今年9月頃（3歳2カ月）から言葉が爆発 急に『牛乳 ちょーだい』と ニ語文話したーと思ってたら、次の日には『牛乳 もっと 飲む』と三語文（牛乳大好きボーイ）」とわが子の急激な成長に驚き。

「3歳5カ月の今はずっとなにか話してるおしゃべりさんになりました」とつづり、キュートの後ろ姿を投稿した。

この投稿に、「なんてかわいい後ろ姿」「横顔、マサルさんに似てますね」「ワード貯金してたんやねぇ」「成長してますねー」「うちの子もそうでした」「息子くん三語文話せるのすごいですね」「おしゃべりしだしたらかわいさがさらに増しますよね」などのほか、同じ悩みを持つパパ・ママたちからも「なんとも心強い投稿」「励みになります」「一歳10カ月の孫が、何も喋らないのが心配でした」などの声が寄せられている。