【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 14日09:57時点
気象台は、午前9時57分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
沿岸では、14日夕方から15日朝まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■男鹿市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■由利本荘市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■潟上市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■にかほ市
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■藤里町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■八峰町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■五城目町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風警報【発表】
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s