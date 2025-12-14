●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り12/12終値　 決算期
　1　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.48　 75,800　　25/11
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.46　 65,900　　25/12
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　5.96　117,200　　26/01
　4　　<3463>　いちごホテル　　　5.95　127,600　　26/01
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.82　113,800　　26/01
　6　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.78　 93,500　　26/02
　7　　<3249>　産業ファンド　　　5.76　149,600　　26/01
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.74　 60,800　　26/01
　9　　<8985>　ホテルリート　　　5.63　 85,800　　25/12
　10　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.61　 79,000　　25/10

　11　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.61　115,900　　26/01
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.51　127,500　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.49　115,600　　26/02
　14　 <3470>　マリモリート　　　5.48　111,600　　25/12
　15　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.40　119,200　　26/01
　16　 <8975>　いちごオフィ　　　5.40　 98,500　　25/10
　17　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.36　103,500　　26/02
　18　 <8958>　グロバワン　　　　5.15　139,100　　26/03
　19　 <8966>　平和不リート　　　5.15　153,300　　25/11
　20　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.14　145,400　　25/10

　21　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.14　 49,550　　25/10
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.05　134,600　　26/01
　23　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.98　122,200　　25/11
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.98　 89,200　　26/02
　25　 <8953>　都市ファンド　　　4.88　121,100　　26/02
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.84　100,000　　25/12
　27　 <8984>　ハウスリート　　　4.82　141,000　　26/02
　28　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.81　249,400　　25/10
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.72　 93,300　　25/12
　30　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.70　174,700　　25/10

　31　 <8961>　森トラストＲ　　　4.68　 76,600　　26/02
　32　 <8979>　スターツプロ　　　4.62　202,500　　25/10
　33　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.59　145,600　　26/02
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.57　175,100　　26/02
　35　 <3466>　ラサールロジ　　　4.57　155,300　　26/02
　36　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.54　168,200　　25/12
　37　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.54　138,400　　25/10
　38　 <8954>　オリックスＦ　　　4.53　105,000　　26/02
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.52　181,300　　25/11
　40　 <8986>　大和証券リビ　　　4.51　111,300　　26/03

　41　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.47　102,800　　26/01
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.36　130,000　　26/02
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.31　139,300　　25/11
　44　 <3462>　野村マスター　　　4.30　168,700　　26/02
　45　 <8968>　福岡リート　　　　4.29　186,300　　26/02

