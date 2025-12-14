【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (12月12日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り12/12終値 決算期
1 <3472> ホテルレジＲ 6.48 75,800 25/11
2 <8963> ＩＮＶ 6.46 65,900 25/12
3 <3459> サムティＲ 5.96 117,200 26/01
4 <3463> いちごホテル 5.95 127,600 26/01
5 <2989> 東海道リート 5.82 113,800 26/01
6 <3492> ミラースＲ 5.78 93,500 26/02
7 <3249> 産業ファンド 5.76 149,600 26/01
8 <3468> スターアジア 5.74 60,800 26/01
9 <8985> ホテルリート 5.63 85,800 25/12
10 <3309> 積水ハウスＲ 5.61 79,000 25/10
11 <3455> ヘルスケアＭ 5.61 115,900 26/01
12 <2971> エスコンＪＰ 5.51 127,500 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.49 115,600 26/02
14 <3470> マリモリート 5.48 111,600 25/12
15 <3471> 三井不ロジ 5.40 119,200 26/01
16 <8975> いちごオフィ 5.40 98,500 25/10
17 <2972> サンケイＲＥ 5.36 103,500 26/02
18 <8958> グロバワン 5.15 139,100 26/03
19 <8966> 平和不リート 5.15 153,300 25/11
20 <3451> トーセイＲ 5.14 145,400 25/10
21 <3476> Ｒみらい 5.14 49,550 25/10
22 <3292> イオンリート 5.05 134,600 26/01
23 <2979> ソシラ物流 4.98 122,200 25/11
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.98 89,200 26/02
25 <8953> 都市ファンド 4.88 121,100 26/02
26 <3296> 日本リート 4.84 100,000 25/12
27 <8984> ハウスリート 4.82 141,000 26/02
28 <3287> 星野Ｒリート 4.81 249,400 25/10
29 <8964> フロンティア 4.72 93,300 25/12
30 <8972> ＫＤＸ不動産 4.70 174,700 25/10
31 <8961> 森トラストＲ 4.68 76,600 26/02
32 <8979> スターツプロ 4.62 202,500 25/10
33 <3281> ＧＬＰ 4.59 145,600 26/02
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.57 175,100 26/02
35 <3466> ラサールロジ 4.57 155,300 26/02
36 <3487> ＣＲＥロジ 4.54 168,200 25/12
37 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.54 138,400 25/10
38 <8954> オリックスＦ 4.53 105,000 26/02
39 <8960> ユナイテッド 4.52 181,300 25/11
40 <8986> 大和証券リビ 4.51 111,300 26/03
41 <8967> 日本ロジ 4.47 102,800 26/01
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.36 130,000 26/02
43 <3279> ＡＰＩ 4.31 139,300 25/11
44 <3462> 野村マスター 4.30 168,700 26/02
45 <8968> 福岡リート 4.29 186,300 26/02
