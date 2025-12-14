2025年12月3日、韓国のインターネット掲示板にこのほど「パッと見ただけで、韓国人だと分かる特徴ってありますか？」と題する投稿があり、話題となっている。

投稿者は「海外旅行に行くときは、韓国人として恥ずかしくないように行動しようと、いつもよりマナーに気を付けているのですが、中国人だと思われることが多いです」とし、「それで気になったのですが、海外に行った時でも、パッと見ただけで、この人韓国人だろうなと感じる特徴というのはありますか？」とつづった。

この投稿を見た他のネットユーザーからは、「全体的に黒か白だけのファッションは韓国人な可能性が高い」「韓国人の服装には柄やカラフルな色があまりない」「ロングペディン（ロング丈のダウンジャケット）」「クロックスのサンダルにザ・ノースフェイスのダウン、ジャージみたいなラフな格好をしている人を見ると韓国人かなと思う」「短パンにスリッパを履いてて、髪の毛がツーブロックな若い男性」「サングラスをかけて同行の女性のかばんを持っている男性」「女性だと前髪がないロングヘア」「中国や日本とは、やっぱりメイクの感じが少し違う、眉毛の形とか、リップの色味」「おだんご頭でジーンズにスニーカーを履いているのは100％韓国人女性」などの特徴が寄せられた。

このほか、「中国、韓国、日本は、自分たちはお互い大体見分けがつくけど、それ以外の国の人からしたら同じに見えると思う」「最近は日本で韓国風のファッションがはやったり、韓国で日本風のファッションがはやったりしてるから、見分けつかないことが多くなった」「中年以降の人たちだと見分けられるけど、若者、特に女性はもう分からない」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）