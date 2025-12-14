¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¡¡¶²¤ë¶²¤ë¡Ö¥®¥ã¥é£µ£°¡ó¥À¥¦¥ó¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¾å°æÊ¸É§»á¤¬¸ì¤ë
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÂçË½Æ°¤¬È¯À¸¤·¤¿Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ê£±£¹£¸£·Ç¯£±£²·î£²£·Æü¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢½ù¡¹¤ËàºÇ¶¯³°¹ñ¿Íá¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïà¹ÄÄëÀï»Îá¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬£¹£³Ç¯¡ÊÊ¿À®£µÇ¯¡Ë£µ·î¤Ë£Õ£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬à¥Õ¥é¥Ã¥·¥åá¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¤À¡£
¡¡¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï£¹£°Ç¯£±£²·î¤Ë½éÍèÆü¤·¡¢£·Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÀîÄ®Âç²ñ¤ÇÂè£±Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥ì¥¤¥¬¥ó¥º¡õ¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤ÇÄ¹½£ÎÏ¡õÃÚ¹À¡õº´¡¹ÌÚ·ò²ðÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£ÃÚ¤È·ò²ð¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊ¿Á³¤È¼õ¤±Î®¤·¡¢Ä¹½£¤Î¥ê¥¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥À¡¼µé¤Î³°¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÎÏ¤â¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£¶£°¥¥í¡£¶»°Ï¤Ï£±£µ£°¥»¥ó¥Á¤ÇÂÀ¤â¤â¤Ï£¸£°¥»¥ó¥Á¡£¤½¤·¤Æ¾åÏÓ¤È¼ó²ó¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤È£¶£±¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎµÏ¿¤Ï£¶£·£·¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£°£µ¥¥í¡Ë¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÏÓ¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÊÏÓÁêËÐ¡Ë¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤¿¤Þ¤â¤Î¡£Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë£±ÉÃ¤ÇÁê¼ê¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤éà¥Õ¥é¥Ã¥·¥åá¤Î°ÛÌ¾¤òÆÀ¤¿¡£¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¼ç±é±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍ½Áª¤ò¹Ô¤¤£¸£¶Ç¯¤ËÍ¥¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âç²ñ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¸«»ö¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£¸£·Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¥ó¤ÎÏÓ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÀ¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬ÉÏ¼å¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¤ßÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏÀ¤³¦¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
àË½ÁöÀï»Îá¥Û¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¥Û¡¼¥¯¤È£²¿Í¤Ç¹õ¿Í¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤é·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿£µ£°¿ô¿Í¤Î¹õ¿Í¤¿¤Á¤òÁ´Éô£Ë£Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È½éÍèÆü²ñ¸«¤Ç¤¦¤½¤Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥È¥ó¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¤Î¤ÏàÇË²õ²¦á¶¶ËÜ¿¿Ìé¤À¤Ã¤¿¡££¹£´Ç¯¡ÊÊ¿À®£¶Ç¯¡Ë£³·î£²£±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÂÎ°é´Û¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¥Î¡¼¥È¥ó¤È£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¤£±£¸Ê¬£µ£µÉÃ¡¢Èô¤Ó¤Ä¤£Ä£Ä£Ô¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¶¶ËÜ¤Ï°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥È¥ó¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¡£°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë¤â°®¼ê¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤â¤¦£±²ó¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥È¥ó¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤½¤¦ËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Íâ£¹£µÇ¯¤Î¿·Æü¥×¥í²Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢ËÌ³¤Æ»½ä¶È¤ÇÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡££··î£·Æü¤Ë´ä¸«ÂôÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÍâÆü¤¬È¡´ÛÂç²ñ¡£²ñ¾ì¤Î»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÁª¼ê¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Ë²ñ¾ì¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·»Ï¤á¤¿¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉØ¿Í¤Ë¶á¤Å¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¸òÎ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Î¡¼¥È¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤»¤¬¤à¤È¡¢Â¨ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£à¥ª¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃÄÂÎá¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¡¢Êú¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤»Ï¤á¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Î¡¼¥È¥ó¤Î¼þ°Ï¤Ë¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡Ä¹¤¯à¥¨¡¼¥¹³°¹ñ¿Íá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£²ÅÙÂ×´§¡£À¤´ÖÅª¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿£î£×£ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£²Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£´Ç¯¡Ë¤ËÉðÆ£·É»Ê¡¢¾®ÅçÁï¤é¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¿·Æü¥×¥í¤Ï·ÐÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È£µ£°¡ó¤Î¥®¥ã¥é¥À¥¦¥ó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÀµ¼°¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾Ä³°Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¾å°æÊ¸É§»á¡£¾å°æ»á¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âàÎë¤ò¤Ä¤±¤Ëá¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥Þ¥µ¡ÊºØÆ£¡Ë¤µ¤ó¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡ËÉþÉô¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Î¡¼¥È¥ó¤¬à¹Å¤¯á¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ÉðÆ£¤â¾®Åç¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡ÊµÒ¤¬¡ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤³¤ì¤³¤ì¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥®¥ã¥é¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£¤â¤·¡¢¤Î¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤¦·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¶¯¤á¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¥Î¡¼¥È¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ø£±½µ´Ö¤Î¥®¥ã¥é¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤¿¤é¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¸Æ¤Ö¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð£±Ëü¥É¥ë¤Ç£³½µ´Ö¤Î·ÀÌó¤ò¡¢£µ£°£°£°¥É¥ë¤Ç£·½µ´Ö¸Æ¤Ö¤è¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥Î¡¼¥È¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¡×¤È¾å°æ»á¤ÏÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤Ë±ü¤µ¤ó¤Î¥¿¥ß¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ¿Ëö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï¼«ÅÁ¡Ö£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤Ç¡¢¥Þ¥µºØÆ£¤Ë½é¤á¤Æ¤Û¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¥Û¥Æ¥ë¤Î¼«¼¼¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¿¥ß¡¼É×¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å°æ»á¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¿¡£¥ì¥¤¥¬¥ó¥º¤¬¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡Ê¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¤¡¼¥Î¥¹¡õ¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ë¤ä¥Ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¥Ã¥Ö¥¹¡õ¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ã¥°¥¹¡Ë¤È¤«¡¢£Á£×£Á¤«¤éÍè¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥È¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·Æü¥×¥í¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤¤µ¤¯¤ÊÀ³Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£