ÂçÊ¬¸©¡¦ÌÀã©²¹Àô¡ÖÅò»³¤ÎÎ¤²¹Àô¡×Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÅòÁ¥¤¬¸½¤ì¤ë£·¼ï¤ÎÏªÅ·àÊÌÉÜ¤ÎÈëÅòá¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï»³¤ÎÃæ¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡ÈÊÌÉÜ¤ÎÈëÅò¡É¤Ç¤¹¡ª¡¡
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤â¤¦£±£²·î¡ª¡ª¡¡º£Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤Ë¾¯¤·¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÌÀã©¡Ê¤ß¤ç¤¦¤Ð¤ó¡Ë²¹Àô¤Ë¤¢¤ëÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢Åò»³¤ÎÎ¤²¹Àô¡£¤³¤³¡¢ÁÛÁü¤Î£±£°£°ÇÜ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢È¾Ê¬ÈëÌ©´ðÃÏ¡£¤¢¤ì¡Ä¤³¤ÎÊÕ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³³«¤±¤ë¾®¤µ¤Ê²¹ÀôÂ¼¡£¤â¤¦¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï²¹Àô¹¥¤¤Ë¤è¤ë²¹Àô°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²É÷Ï¤£³¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤¬£·¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¼¡¤ÎÅòÁ¥¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¤³¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢²¹Àô¥Þ¥Ë¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤âÀäÂÐ¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¹¼ç¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼êºî¶È¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤³¤Î´ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡Ä¤È¡£¤½¤Î¶ìÏ«¤ÎÀ×¤¬·Ê¿§¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È²¹Àô¤òÂ¤¤ë¿Í¡É¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²É÷Ï¤°Ê³°¤Ï¿åÃåÃåÍÑ¤Îº®Íá¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡¡¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËºÇ¹â¡£²ÈÂ²¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤â¡¢Æ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤ÆÆ±¤¸ÅòÁ¥¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î²¹Àô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡£ÃÝÎÓ¤ÎÃæ¤Ç²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¨¡¢¼¡¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤¯¡©¡×¤Ã¤ÆÃµ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é±«¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¹Àô¤ÏÆþ¤ì¤º¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬Ç³¤¨¤ë¡ª
¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿Íè¤ë¡£¼¡¤ÏÁ´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÆ®»Ö¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¡£²¹Àô¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅòÁ¥¤¬¤¢¤ë¤È½ÉÂê¤ß¤¿¤¤¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÊª¤Î²¹Àô¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¥Åò¤â¾ø¤·Åò¤âÇòÂù¤ÎÅò¤â¡¢¤³¤³¤ÇÁ´¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÏÀ²¤ì¤¿¶õ¤Î²¼¤ÇÅò½ä¤ê¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡²¹Àô¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅò»³¤ÎÎ¤¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚÌÀã©²¹Àô¡¡Åò»³¤ÎÎ¤²¹Àô¡ÛÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»ÔÌîÅÄ£¹£¶£´Åò»³£´ÁÈ¡£Àô¼Á¡áÃ±½ãÎ²²«Àô¡¢Ã±½ã²¹Àô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£¹£°¡¦£´£¹£¸£¸¡¦£´£±£·£¹¡£ÎÁ¶â¡áÂç¿Í£¹£°£°±ß¡¦»Ò¶¡£µ£°£°±ß¡¢²ÈÂ²É÷Ï¤£¶£°Ê¬£±£µ£°£°¡Á£²£µ£°£°±ß¡Ê£¹»þ¡Á¼õÉÕ£±£·»þ¡Ë¡£¸òÄÌ¡áÊÌÉÜ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÌó£³£°Ê¬¡¢¡ÖÅò»³¡×¥Ð¥¹Äâ²¼¼ÖÅÌÊâ£³Ê¬¡£