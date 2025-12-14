¡Ú¥Ò¥¶Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¼£ÎÅ¡¡¸åÊÔ¡Ûµí¤Îç§¤«¤éÃ¦ºÙË¦²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æð×ÂÓ¤òºî¤ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Ò¥¶Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¤ò¡¢ÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤Ç¼£¤¹¼£ÎÅË¡¤¬³«È¯¤µ¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯´ë¶È¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¡¡¡ÊÌîÅÄÍø¼ù¡Ë
¡¡¡Ú°ÂÁ´¤ÇµñÀäÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥³¥¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¥¤¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¡Ë¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´ï¤ÏÀ¸ÂÎÍ³Íè¤Î¡¢¤â¤È¤â¤È¤Îç§¤ò»È¤¦¡£µí¤Îç§¤«¤éÃ¦ºÙË¦²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿¤Îð×ÂÓ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¾ëÁÒÍÎÆó¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö°ìÈÌ¤Ë¤ÏÆ°Êª¤Îç§¤ò¿Í´Ö¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµñÀä¤µ¤ì¤¿¤ê±ê¾ÉÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤áÃ¦ºÙË¦²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÌÈ±Ö¸»¤È¤Ê¤ëºÙË¦À®Ê¬¤Ï¼è¤ê½ü¤¡¢ÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¿Í´Ö¤Ë°Ü¿¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÈ¿¥¹½Â¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÌÇ¶Ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åà·ë´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤«¤é¥¨¥Á¥ì¥ó¥ª¥¥µ¥¤¥É¥¬¥¹¤ÇÌÇ¶Ý¤¹¤ë¡£Åà·ë´¥Áç¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ïç§¤òÆÃ¼ì¤ÊÅü¤ÎÆþ¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤Ë¿»¤·¤Æ¤«¤éÅà·ë´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤áç§¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤â¹½Â¤¤òÊÝ¤Á¡¢À¸Íý¿©±ö¿å¤Ë¿»¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½Â¤¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÉü¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ËÀ¸ÂÎ¤È¿ÆÏÂ¤·¡¢¤·¤«¤âÂÑµ×À¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡¤Î´äºêÀ¶Î´¶µ¼ø¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Æ±¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼£ÎÅµ¡´ï¤¬¼«¸ÊÁÈ¿¥¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¡Û
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢Ã¦ºÙË¦²½¤·¤¿À¸ÂÎÁÈ¿¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿°åÎÅµ¡´ï¤ÏÀ¤³¦¤Ç£´£°ÉÊÌÜ¤Û¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÇöËì¤Ê¤É¸ü¤ß¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ð×ÂÓ¤Ê¤É¶¯ÅÙ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¿Í¹©ð×ÂÓ¤¬À¤³¦½é¤À¡£
¡Ö¿¢¤¨¹þ¤ó¤À¿Í¹©ð×ÂÓ¤òÂ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ëÀ¸ÂÎÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤Ð¡¢¼«¸ÊÁÈ¿¥ºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¿·¤·¤¤³µÇ°¤Î¼£ÎÅµ¡´ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾ëÁÒ¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÌô»ö¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê°ÂÁ´À¡¢Í¸úÀ¤Î¼Â¾Ú¤ò¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÁ´À¤äÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°Êª»î¸³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥È¤ÎÎ×¾²¼£¸³¤â³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¼£¸³¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¹ñÆâ¤Î£¶Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¼£¸³¤ò³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¡££³¡Á£´Ç¯¸å°Ê¹ß¤Ë°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥¶Á°½½»úð×ÂÓ¤Î¾ÉÎã¿ô¤ÏÆüËÜ¤ÇÇ¯´Ö£²Ëü·ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç£±£·Ëü·ï¤Û¤É¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦¤ÇÇ¯´Ö£¸£°Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Îç§¤ò¼ê½Ñ¤Ç¼è¤Ã¤Æ°Ü¿¢¤¹¤ëºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ÊÁÈ¿¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¼õ¤±¤¿¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ç¤â´µ¼Ô¼«¿È¤Îç§¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³«È¯ÉÊ¤ò»È¤¨¤Ðç§¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅµ¡´ï¤ò¿¢¤¨¹þ¤ó¤ÇºÆÀ¸¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ò¥¶Á°½½»úð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤ÏÀ½Â¤¶È¤Î¹©¾ì¤ä·úÀß¸½¾ì¡¢ÇÀ¶È¤äÎÓ¶È¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¹âÇ¯¤ËÂ¿¤¤¡£ÄË¤ß¤¬È¼¤Ã¤Æ¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢½Å½ý¤Î¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÁÈ¿¥¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¼£ÎÅµ¡´ï¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£