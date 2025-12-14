¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È£Ç£Ð¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¡ÖµîÇ¯¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ëÆÇÅçÀ¿¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¡þ£¶°Ì¡¡ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë£µÇ¯Ï¢Â³£·²óÌÜ
¡¡ºòÇ¯¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¡áÁª¼ê½ç°Ì£±°Ì¤Î½Ð¾ì¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡££²ÀïÌÜ¤â£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¤¬¡¢£³ÁöÌÜ¤Ç£µÃå¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¤Ï¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢£´¹æÄú¤Ç£µÃå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ëÆÇÅç¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¸÷·Ê¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙ¤ÏµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£¶°Ì¤Çº£Ç¯¤â¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£äÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£´·î¤ÏÁ´Á³¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë£µ·î¤È£¶·î¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³¡¢Í¥¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ã¤¿£²¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿£²¤«·î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£··î¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡Ä¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡££¶·î¤Î¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡¢£µ¡¢£¶¡¢£µ¡¢£¶¡¢£µ¡¢£¶Ãå¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ú¥é¤òÃ¡¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»ÃæµÕÅ¾¤Ç¤Î¼¹Ç°¤Î£±Ãå¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ëµ¢Åê¤·¤¿ÇÏ¾ì¤ÏÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Éü³è¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤ËÃÏ¸µ¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£Ç¡¢£ÇµÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£°ìµ¤¤Ë¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²«¶â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ö¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆÇÅç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤éËÍ¤¬¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤«¤éÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ£·²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¤¬¸±¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤â¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¤â¤Õ¤¿²ó¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯Äº¾å¤Ø¤ÎÆ»¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£