来季からMLB挑戦する予定の西武・今井達也投手が移籍するのはここだった！？「大和証券Mリーグ2025-26」12月12日の開催日に、今井はTEAM雷電の控室を訪問。選手たちを応援しつつも、カメラマンに「2回戦、登板予定です♪」と笑顔でジョークを飛ばした。

【映像】西武・今井の移籍先？ファンも驚く名前入りユニフォーム

今井はNPBとMリーグによるコラボで実現した年始の対局企画に2年連続で出場。プロ雀士を相手に堂々とした打ち回しを見せると、スタジオで対面したMリーガーたちと交流を深め、中でも現在はTEAM雷電を推すファンになっている。これまでにも控室を訪れては、大の野球ファンである萩原聖人（連盟）から、野球のことを全く知らない黒沢咲（連盟）まで、4選手を熱心に応援した。

既に常連といった雰囲気すら漂わせる今井だが、この日はまた一味違った。来季からMLBに挑戦、現在は日米の野球関係者が、その移籍先がどこなのか気になって仕方がないところだが、なんと今井が着ているユニフォームは黒。しかも背中にははっきりと「IMAI」と記されていた。

第1試合の最中だったこともあり、今井は「2回戦、登板予定です♪」とニッコリ。西武以外のユニフォーム姿が、まさかの場所で披露された。さすがにアメリカに渡ってからは難しいかもしれないが、またNPBに復帰するタイミングなどあれば、今度はプロ野球とMリーグという、史上初の二刀流が実現するかも（？）。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

