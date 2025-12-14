お笑いタレント、ガダルカナル・タカ（68）の妻でタレントの橋本志穂（58）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、タレント・かとうれいこ（56）とのゴルフウエア姿の2ショットを披露した。

「先日、横浜カントリーグラブへ」書き出すと、クリスマスツリーをバックに、グレーのニット、ミニスカート、タイツに白のレッグウオーマー姿の自身と、白のイヤーカフ、黒のニット、グレーのミニスカート、黒のタイツ、グレーのソックス姿のかとうの2ショットをアップ。

ウエアは「あたたかいのにモコモコしてないからスイングの邪魔にならず、、最近のヘビロテ〜」とし、「色違いで黒も持っているので、かとうれいこさんにも着てもらい、お揃いコーデに！」と記した。

橋本の投稿に、フォロワーからは「うわぁ〜〜〜ミニスカ志穂ちゃん 又似合ってるから ホント奇麗だよ〜〜〜」といった反響が寄せられている。

かとうは、1989年に「クラリオンガール」に選出されたのを皮切りにグラビアや写真集が爆発的な人気を誇り、「イエローキャブ」所属のグラビアアイドルとして一世を風靡した。歌手にも挑戦し、2001年にプロゴルファー・横尾要と結婚。家庭に専念していたが、2012年に芸能界へ復帰。昨年12月には26年ぶりにグラビア復活、今年10月には27年ぶりに写真集を発売し、大きな話題となっていた。