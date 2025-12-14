藤田ニコル、第1子妊娠を『サンデー・ジャポン』で生報告
モデルの藤田ニコル（27）が14日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、第1子妊娠を生報告した。
【写真】連名＆直筆で！妊娠を報告した藤田ニコル（全文）
藤田は11日に夫の稲葉友（32）と連名で「皆様へ」と題した文書を掲載。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えていた。
『サンデー・ジャポン』では、爆笑問題（太田光、田中裕二）らスタジオ一同から祝福され「ありがとうございます」と感謝。「お母さんに一番初めに言いました。喜んでいました」と語った。妊娠報告の書面については、夫と一緒に考えたと説明した。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務める。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演している。
2人は23年8月に結婚を発表した。
