¡Ú15Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÏ¢Æü¶âÇû¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤Ï¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò´«¤á¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè56²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¶âÇû¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò´«¤á¤ë¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢´Î¿´¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ø¥Ö¥ó¤òÈò¤±¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¤¿¤á¥È¥¤ÏÀ®¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡£½Ð¶ÐÁ°¤Î¥È¥¤ò¶Ó¿¥¤¬Ë¬¤Í¤ë¡£¶Ó¿¥¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ª¤Ï¤é¤¤¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀâÌÀ¤ò¥È¥¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄÌÌõ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤È¡¢¤ª¤Ï¤é¤¤¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¡£