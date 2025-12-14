【GUのマスタード】が可愛い！ 着こなしの幅が広がる♡「優秀カーデ」

冬コーデで明るい色を取り入れたいとき、大人女性の着こなしにしっくり馴染む色は？ カラーアイテムに挑戦するなら、肌なじみの良い「マスタードカラー」がおすすめ。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、マスタードカラーのカーディガンをご紹介。華やかながら深みのある色味は、40・50代の冬の着こなしを明るく彩ってくれるはず。

ジーンズと合わせて旬なカジュアルコーデ

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」＜マスタード＞\2,990（税込・セール価格）

今回ピックアップしたのは、Vネックベストとショート丈カーディガンのセットアイテム。セットアイテムはそのまま着るだけでコーデが決まるだけでなく、それぞれ単体で着られてコーデの幅を広げてくれます。カーディガンのコンパクトな着丈がウエスト位置を自然と高く見えるので、スタイルアップも叶いそう。

ボートネックセーターに様変わり

この着こなしではカーディガンを前後反対に着用すれば、ボートネックセーターに。ドルマンスリーブのゆるっとしたシルエットと短めの丈感がバランスよく、シンプルなワンツーコーデでもサマ見え。女性らしいフレアシルエットのスカートと合わせて、大人な冬コーデを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

