飼い主さんとお布団でまったりしていると、甘えん坊な猫さんのゴロゴロ音が止まらなくて…？爆音のゴロゴロに癒される視聴者さんが続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「あ～～～癒しの音」「イイ音出してます」「至福の時間だね」「ずっと聞いていたいわ」といったコメントが寄せられました。

【動画：休日、布団に入ってきた猫→一緒にまったりしていたら…まさかの『愛おしすぎる行動』】

休日の朝は

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ゴロゴロ音が止まらない猫さんの姿。お布団をフミフミしていたのは、モフッとした丸顔がチャームポイントの「みにら」くん。甘えん坊なミヌエットの男の子です。

休日ということで、いつもよりゆっくりと寝ていた飼い主さんのお供をしていたそう。お布団でまったりという、休日ならではの素敵な朝を過ごすふたりですが…。

爆音のゴロゴロ！

まったりタイム開始と同時に、みにらくんのゴロゴロエンジンも始動！大好きな飼い主さんにくっついて撫でてもらったり、腕に乗って満足そうにしたり。幸せいっぱいなみにらくんの気持ちを表すように、爆音と言っていいほどのゴロゴロ音が鳴り響いていたといいます。

ゴロゴロ音が止まらないみにらくんを正面から撮ると、飼い主さんに「温泉饅頭の化身？」と面白く例えられてしまったまんまるのお顔がドアップで登場。目を閉じてなでなでを堪能していたそうで、そのままウトウト…。BGMのようなゴロゴロ音と気持ち良さそうなお顔に、見ているこちらまで眠りに誘われてしまいそうです。

ゴロゴロエンジン再び

場面は変わり、飼い主さんが買い物から帰宅した時のこと。短時間のお留守番だったのにもかかわらず、甘えん坊男子のみにらくんは、大きな声で全力のお出迎えをしてくれたのだとか。

もちろん喜びのゴロゴロエンジンも絶好調だったそうで、何度も飼い主さんのもとにやって来る姿は可愛さ満点！癒しのゴロゴロ音をたくさん聞かせてくれたみにらくんなのでした。

投稿には「温泉饅頭＆ゴロゴロみにら君可愛すぎる♡」「大好きなママさんへの愛情が止まらないんですね～」「とてもとても癒されました♡絶好調だね、先生」「みにら君、甘えん坊で可愛くて…最高ですね」「みにら君のごろごろ猫エンジン聴きながら寝まーす」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。愛され丸顔猫みにらくんの様々なおもしろシーンや可愛いシーンを観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。