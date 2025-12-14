箱を開けた瞬間の可愛らしさが魅力！CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)から、2026年の干支やお正月飾りをモチーフにした「お正月限定ラスク」が登場。

2025年12月17日(水)より公式オンラインストアで、2025年12月22日(月)より店頭で発売されます。

CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」

発売日：

・公式オンラインストア：2025年12月17日(水)

・店頭：2025年12月22日(月)

※公式オンラインストアでは予約受付中

価格：

・キューブラスク5個入：1,728円(税込)

・スティックラスク5本入：1,566円(税込)

・スティックラスク10本入：2,916円(税込)

販売場所：CAFE OHZAN直営店、公式オンラインストア、一部取扱店

“大人可愛い”をテーマに展開するCAFE OHZANより、お年賀ギフトにぴったりな数量限定のチョコレートラスクが登場。

2026年の干支である午(馬)や、門松、羽子板といったお正月らしいモチーフをトッピングした華やかなデザインです。

小ぶりなサイズが特徴の「キューブラスク」と、スタイリッシュな「スティックラスク」の2種類がラインナップされています。

ベースとなるチョコレートには、定番のミルク、ストロベリー、ホワイトに加え、和のテイストを感じさせる「きな粉チョコレート」を採用。

ひとつひとつ手作業で施されたトッピングには、金色の金平糖やアラザンが散りばめられ、明るく華やかな雰囲気を演出しています。

また、ドライオレンジやストロベリーなどのフルーツが、味わいに爽やかなアクセントをプラス。

生クリームを配合したオリジナルのラスク生地は、サクサクとした柔らかい食感が特徴で、幅広い年代の方に親しまれる味わいです。

店頭、公式オンラインストア、一部取扱店限定で、年始のご挨拶用の掛け紙も用意されています。

年末年始の手土産や贈答品として活躍するアイテムです。

キューブラスク5個入 お正月

「迎春」と書かれたチョコプレートがあしらわれたキューブ型のラスク。

一口サイズで食べやすく、箱を開けた瞬間の可愛らしさが魅力です。

スティックラスク5本入・10本入 お正月

細長い形状で食べやすいスティックタイプのラスク。

贅沢に使用された金色の金平糖がきらびやかさを演出し、特別な新年のティータイムを彩ります。

5本入と10本入の2サイズ展開です。

ギフトを選ぶ楽しさと渡す喜びを提案するCAFE OHZANの限定コレクション。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」の紹介でした。

