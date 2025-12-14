34ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×À¸µÓ¥Ö¡¼¥Ä¤Ç15ºÐ¥â¥Ç¥ë¤È¡ÖÀÄ½Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®Ìî»û·ë°á¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Ë¤â¡¡¤â¤Õ¤â¤Õ¥µ¥â¥¨¥É¤¯¤ó¤Ë¤â¡¡¼«Á³¤Î·Ê¿§¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¤Î¥¥å¥í¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¡Ê15¡Ë¤ÈÀî±è¤¤¤ÎÄéËÉ¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿À¸µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÂç·¿¸¤¥µ¥â¥¨¥É¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤À¡¼¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤È¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤¬¤ª¤·¤ã¤ì²á¤®¡×¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ã¥«¥ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾®Ìî»û¤ÏÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´À¸¤Þ¤ì¡£·ÄÂçÁí¹çÀ¯ºö³ØÉôºß³ØÃæ¤Î11Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î14Ç¯¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢16Ç¯¤Ë¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Ç³èÆ°ºÆ³«¡£21Ç¯3·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS24¡×¤Ê¤É¤âÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¼ê·Ý¡¢¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏUSA nationalsÆüËÜÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥À¥¤¥Ð¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼2µé¡¢µþÅÔ´Ñ¸÷Ê¸²½¸¡Äê3µé¡¢±§ÃèÅ·Ê¸³Ø¸¡Äê2µé¡¢±Ñ¸¡2µé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£»Ð¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾®Ìî»ûËã°á¤µ¤ó¡¢µÁÍý¤Î·»¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îµð¿Í´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¹â¶¶Í³¿»á¡£