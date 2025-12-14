¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬Êì¹»OBÁí²ñ¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡¢À¸ÅÌÊç½¸Ää»ß¼ä¤·¤¬¤ë¤â¡Öº²¤Ï¤º¤¥¡¼¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¹â¹»¡ÊÅö»þ¤ÏÇð¸¶¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤ÎOB²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡ÖÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹âÅù³Ø¹»¤ÎOB²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±¹»ÌîµåÉôOB²ñ¡¦¸å±ç²ñÁí²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂ¼¾åÍý»öÄ¹¤Ï¤¸¤áÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Ê¤ÉOB¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»×¤¤½Ð¤Ë¤Õ¤ì³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Êì¹»¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¡ÖÂ¼¾å³Ø±à¡×¤ÏÀè·î¡¢ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌÊç½¸¤ò¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Æ°Éô¤ÎÉô³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï11Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤·¡¢½é¾¡Íø¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£²Æ¤â14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¾¯»Ò²½·¹¸þ¤ä¶¦³Ø»Ö¸þ¤Ê¤É¤«¤éÊç½¸Ää»ß¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö2029Ç¯¤ËÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Çð¸¶¹â¹»¤Îº²¤Ï¤º¤¥¡¼¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£