¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û£³ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤Øµ´ÄÍ²í¤¬£¶Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¡¡²®¸¶ÂçæÆ¤¬º£µ¨½é£Ö¡¡ÌÚÂ¼°ªÍè¤¬£²°Ì¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢£×ÇÕÂè£³Àï
¢¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ê£Â£Á¡Ë¡¡£×ÇÕÂè£³Àï¡¦·è¾¡¡Ê£±£³Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡¦¥¹¥Á¡¼¥à¥Ü¡¼¥È¡Ë
¡¡½÷»Ò·è¾¡¤Ç¡¢£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î£²£·ºÐ¡¦µ´ÄÍ²í¡Ê£É£Ó£Ð£Ó¡Ë¤¬¡¢£±£·£´¡¦£°£°ÅÀ¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££×ÇÕ¤Ç¤Ï£±£¹Ç¯£±£²·î¤Î£Â£Á°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ»»£´¾¡ÌÜ¡££±£¸ºÐ¤ÎÂ¼À¥Í³×Ò¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£±£±£µ¡¦£²£µÅÀ¤Ç£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£²£°ºÐ¤Î²®¸¶ÂçæÆ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£¸£°¡¦£²£µÅÀ¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££³µ¨Ï¢Â³¤ÎÄÌ»»£³¾¡ÌÜ¡££²°Ì¤Ë¤Ï£±£·£¹¡¦£²£µÅÀ¤Ç£²£±ºÐ¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤¬¾å°Ì¥ï¥ó¥Ä¡¼¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÌÚËóÌº¿¿¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤Ï£±£¶£¸¡¦£°£°ÅÀ¤Ç£´°Ì¡£ÌÚÂ¼°ª¤ÎÄï¡¦ÍªÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï£±£³£°¡¦£°£°ÅÀ¤Ç£·°Ì¡£µÜÂ¼·ëÅÍ¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï£±£°£¸¡¦£²£µÅÀ¤Ç£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤Ï£³²ó¤Î¤¦¤Á¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢£²²ó¤¬ÆÀÅÀ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£