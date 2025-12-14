モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。“ベッドシーン”を投稿した。

「金曜日の夜にライトを手に入れた」と題した。薄暗い紫色のライトの中でベッドに寝そべり、胸元を大胆に露出した黒のキャミソールにショートパンツ、ストッキング姿で妖艶な表情。あおむけでスラリと伸びた脚を持ち上げたセクシーショットも動画公開した。

また、ストーリーズではイチョウの“じゅうたん”の上に座るショットや、天女のような撮影衣装姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「魅力的」「超級美」「とても美しい」「体の曲線美が熱い」「とても美しくてセクシー」「鼻血がとまらない」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。