女優の真野恵里菜（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表の柴崎岳（33＝鹿島）と、昨年7月に誕生した第1子とともにディズニーを訪れたことを明かした。

「少し前に行ったディズニーの写真！」とつづり、複数枚の写真をアップ。わが子にとっては「初めてのクリスマスディズニー」だったといい、「クリスマスのディズニーってパーク内を歩くだけで いつも以上にワクワクする〜！！」とつづった。

「パパに買ってもらったミッキーのぬいぐるみバッジ 気に入ったみたいでずっと嬉しそうに持ってました 帰りの車では持ったまま夢のなかへ」と記した。

「イッツ・ア・スモールワールドがお休み期間で乗れなかったけど アリスのティーパーティーに乗って カントリーベア・シアターにも入れました 夜はランドホテルの中にあるレストランカンナに初めて行けて どのお料理も美味しくて幸せすぎるディナーだった」と幸せそうにつづった。

「ネイルはこの日に合わせてミニーデザインのネイルシールを前日の夜にしました 赤だからクリスマスっぽさも出てお気に入り」とも。「#休日」「#お出かけ」「#ディズニーランド」「#クリスマスディズニー」「#楽しかった」「#家族時間」「#息抜き」と添えた。

この投稿に、「初のクリスマスDisney」「幸せのお裾分け」「素敵ですね」などのコメントが寄せられている。

真野は2018年9月、当時ヘタフェに所属していた柴崎と結婚。その後、スペインへ移住して夫をサポートしていた。23年9月には柴崎のJ1鹿島復帰に伴い、帰国したことを報告。昨年7月に第1子出産を発表した。