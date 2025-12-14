『今夜のべらぼう』遂に最終回 蔦重は不思議な夢をみて…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の最終回「蔦重栄華乃夢噺」が、14日に放送される。
前回は、定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重（横浜流星）たちも追いつめられる。一時的に店を閉めた蔦重（横浜流星）だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言する。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた、清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる…。
今回は、店を再開した蔦重（横浜流星）は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。
