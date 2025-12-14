酔ったスタッフの介抱を装い“慎重かつ大胆”手口で店の1週間分売上げを金庫ごと盗む　常習犯か…新宿・歌舞伎町で同様の被害も

東京・歌舞伎町のバーで、男が金庫を盗む様子がカメラに捉えられた。男は酔ったスタッフを介抱するフリをして店に侵入していた。店のオーナーによると、周辺では似た事件が起きているという。

介抱と見せかけて金庫強奪

東京・新宿区歌舞伎町のバーで7日午後1時頃に撮影されたのは、店内に保管されていた2つの金庫を盗んでいく犯行の一部始終だ。

オーナーは「こんな大胆にやる方がいるんだ……」と話し、驚きを隠せずにいる。

防犯カメラが捉えたのは、閉店中の店内で起きた出来事だった。画面右側の人物はバーのスタッフだ。

オーナーによると、パーカーに黒っぽい上着の男は店の前で酔っていたスタッフに声をかけ、介抱する素振りを見せながら店内に侵入したという。

常習犯か？周囲の店でも同様の被害

男がスタッフに「あなたを復活させるのが大事だから！」「この辺（金庫）は大丈夫？」などと話しかける音声も鮮明に捉えられている。

その後、男は金庫を確認する様子を見せつつ、スタッフに店内のソファーで休むように促した。

10分ほど会話をしてスタッフが寝入ったことを確認すると、男は金庫がある場所に行き、物音を立てないようそっと2つの金庫を積み重ねて盗み去った。

店のオーナーは「本当に良心で（介抱を）やってくれてるのかなと思ったんですけど…」と大胆な犯行に言葉を失った。

金庫に入っていたのは、約1週間分の売上金など現金約100万円だった。オーナーによると、付近の飲食店でも同様の被害があったと耳にしているという。

オーナーは、「常習犯らしくて、周りで知ってる方が何人かいて。捕まって反省した方がいいと思います。歌舞伎町の評判が落ちるのでやめてほしい」と語っている。

店は被害届を提出し、警視庁が10日に受理した。

