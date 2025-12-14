¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ photo/Getty Images

¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£

¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè3Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¡Ê2-1¡Ë°Ê¹ß¡¢¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬Æ£ÅÄ¤À¡£

ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿31Ê¬¡¢PAÉÕ¶á¤Ç¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¦¥·¥å¡¦¥Ô¥ë¥«¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é±¦Â­¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¥¹¤¬¥Ë¥¢¾å¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤­¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸åÁ°È¾AT¤ËDF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆ£ÅÄ¤¬Ì¥¤»¤ë¡£52Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÇØ¸å¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥«¡¼¥ë¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÀ¤á¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£

¤½¤Î¸å¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë°ìÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê2-1¤Ç¾¡Íø¡£Æ£ÅÄ¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£

Æ£ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¤Ç3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À16°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é14»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£