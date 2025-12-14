日本代表の10番・堂安律が決勝ゴールでフランクフルトを勝利に導く！ 今季リーグ戦14試合で4ゴール4アシスト
フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が値千金の決勝ゴールをマークした。
ブンデスリーガ第14節のアウクスブルク戦にスタメン出場を果たした堂安。スコアレスで迎えた68分オスカー・ホイルンドのパスを受けると、ターンしながら1枚交わす。
そのままドリブルを開始すると、その後も2人のDFを剥がし左足を振り抜く。このシュートがディフレクションし、ゴール。フィジカルの強さと巧みなコースどりを見せたトリブル突破からこじ開けた。
この堂安のゴールが決勝点となり、フランクフルトはアウクスブルクに1-0の勝利。日本代表の10番が勝利に導く大活躍を見せた。
堂安はこれで今シーズンのリーグ戦14試合で4ゴール4アシストを記録。公式戦全体でも21試合で6ゴール5アシストをマークしている。
これが日本のNo.10— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 13, 2025
ホイルンドの縦パスを受けた
堂安律がDF3枚を剥がし振り抜いた！
堂安の今季4ゴール目でついに均衡を破った！
ブンデスリーガ第14節
フランクフルト×アウクスブルク
DAZNライブ配信#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/X3lnFunYBi