大手芸能プロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の合同ライブ「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」が１２日、１３日の２日間に渡りＫアリーナ横浜で開催。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの全国アリーナツアー、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの冠番組放送、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹの３ｒｄシングル発売、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴのアリーナ単独ライブと、出演した各グループのビッグニュースがサプライズ発表された。

ＦＲＵＩＴＳ−のアリーナツアーは来年４月２４日から開幕し、８都市１６公演を巡ることを発表。

ＣＵＴＩＥ−のアリーナライブは５月３０、３１日に兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ、６月１６日、１７日に東京・有明アリーナで、計４日間にわたり開催することを発表した。

ＳＷＥＥＴ−の３ｒｄシングルは、来春に発売することを発表。塩川莉世は「リリイベなどで皆さんのところに会いに行けるのを楽しみにしてます！」と喜んだ。

また、ＣＡＮＤＹ−の冠番組は「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥのきゃんちゅーできる？」というタイトルで、日本テレビ系で、１月８日から放送されることが決定（木曜、深夜１・３５。関東ローカルで４週）。内容は「できる？できない？誰が一番できる？」と銘打ち、きゃんちゅー７人の個性を生かしてあらゆる企画に挑戦するもの。小川奈々子は「２０２５年の１月あたりから『倍倍ＦＩＧＨＴ！』で皆さんに知っていただける機会が増えたので、この１年で“倍倍に”レベルアップした私たちを見せつけたいと思います！頑張ります！」と意気込んだ。

また１２日の公演をもって、５組目の新グループ・ＭＯＲＥ ＳＴＡＲがデビューを果たした。