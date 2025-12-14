12月13日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。12月14日（日）に阪神競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズ（G1・芝1600m）の予想を公開した。



動画では「アルバンヌ」を本命馬に指名。理由として「臨戦過程と完成度の高さ」を最も重視していると説明。「デビュー戦は後の重賞馬フェスティバルヒルに阻まれてしまったが、2戦目では危なげなく快勝」、「操作性の高さを感じた」とレースセンスの高さを評価した。

対抗には「アランカール」を挙げた。「スタートがあまり良くないので後方からになる分、今回の枠はこの馬にとってはいいとは思えない」と分析もしたが、「2歳G1は展開を無視して能力で押し切ることも多い」と能力の高さに期待した。

動画を見た視聴者からは「そろそろ当たる頃田。乗ります」、「2歳馬は難しいので参考になります」、「3週連続かぶった」、「なんか当たりそう」、「本命は来るけど、対抗を外して買えば当たる」などと、様々なコメントが投稿されていた。