長期休みに行きたい「福井県の穴場秘境」ランキング！ 2位「龍双ケ滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
都会の喧騒（けんそう）から離れ、深い森や静かな渓谷にそっと身を置くと、時間の流れがゆっくりと変わっていくように感じられます。観光地として名高い場所も魅力的ですが、あまり知られていない“穴場の秘境”には、訪れた人だけが味わえる特別な感動があります。長い休みだからこそ、普段行けない場所へ足を伸ばしたい。そんな思いをかき立てる秘境とはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「福井県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本の滝百選にも選ばれた、落差60mの迫力ある名瀑で、 森に囲まれた静かな環境で、滝の音だけが響く癒しのスポットです！」（20代男性／福井県）、「岩肌を滑るように流れ落ちる清らかな水が非常に美しく、手つかずの自然の中の静寂の中で心を洗われるから」（40代女性／福井県）、「迫力があって見応えもあり素晴らしいところです！心が洗われる感じでとても癒されます！」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「エメラルドグリーンの美しい湖、紅葉、静かな渓流、そして自然を満喫できるからです。具体的には、春は桜、秋は紅葉が湖畔を彩り、夏は渓流でのんびりと過ごせるという四季折々の魅力があります」（30代男性／東京都）、「とても広々とした湖と山並みの景色がすごく神秘的で魅力を感じるスポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「渓流と山が美しいから」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「福井県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：龍双ヶ滝／58票福井県今立郡池田町にある龍双ヶ滝（りゅうそうがたき）は、日本の滝百選にも選ばれている名瀑です。高さ約60mの岩肌を清らかな水が幾筋にも分かれて滑るように流れ落ちる様子は、優美で神秘的な美しさがあります。周囲は豊かな自然林に囲まれ、特に夏は避暑地として、秋は紅葉の名所として多くの人が訪れる穴場的な秘境です。
回答者からは「日本の滝百選にも選ばれた、落差60mの迫力ある名瀑で、 森に囲まれた静かな環境で、滝の音だけが響く癒しのスポットです！」（20代男性／福井県）、「岩肌を滑るように流れ落ちる清らかな水が非常に美しく、手つかずの自然の中の静寂の中で心を洗われるから」（40代女性／福井県）、「迫力があって見応えもあり素晴らしいところです！心が洗われる感じでとても癒されます！」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：九頭竜湖渓流エリア／76票福井県大野市にある九頭竜湖（くずりゅうこ）は、九頭竜川に建設された九頭竜ダムによってできた人造湖です。この湖周辺の渓流エリアは、深山幽谷の景色が広がる秘境として知られています。周囲を囲む山々が湖面に映り込む景色は美しく、特に秋の紅葉は圧巻です。湖上には箱ヶ瀬橋（夢の架け橋）がかかり、湖と山々の織りなす壮大な景観を楽しめます。
回答者からは「エメラルドグリーンの美しい湖、紅葉、静かな渓流、そして自然を満喫できるからです。具体的には、春は桜、秋は紅葉が湖畔を彩り、夏は渓流でのんびりと過ごせるという四季折々の魅力があります」（30代男性／東京都）、「とても広々とした湖と山並みの景色がすごく神秘的で魅力を感じるスポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「渓流と山が美しいから」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)