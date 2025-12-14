はるな愛「性別適合手術をしてくれた先生」を紹介 その息子は金髪
タレントのはるな愛が13日、自身のインスタグラムを更新し、担当医を紹介した。
【写真】はるな愛「性別適合手術をしてくれた先生」和田耕治さんの墓参り 和田さん息子ひかりさんと2ショット
はるなは、医師・和田耕治さんの墓を、和田さんの息子で金髪が印象的なひかりさんと訪れた。和田さんについて「私の性別適合手術をしてくれた先生です。私は第一号ね性転換の患者です（原文ママ）」と説明した。
はるなの実話を基にしたNetflix映画『This is I』が、来年2月に配信される。「エアあやや」の口パクモノマネで一世を風靡したはるな。その華やかな姿の裏には、幼い頃から“本当の自分とは何か”に悩み、世間の偏見にさらされながらも「聖子ちゃんのようなアイドルになりたい」という夢を追い続けた、ひとりの少年・大西賢示の長い歩みがあった。
その運命を変えたのが、ひとりの医師との出会い。性別違和に苦しむ人々の現実を知らなかった医師・和田耕治は、賢示との出会いを通じて初めてその現実と向き合い、彼の性別適合手術を執刀することになる。
はるなは「Netflix映画の完成を告げに息子のひかり君とお墓参り。先生は照れ屋だから喜んでるかな」とつづった。
【写真】はるな愛「性別適合手術をしてくれた先生」和田耕治さんの墓参り 和田さん息子ひかりさんと2ショット
はるなは、医師・和田耕治さんの墓を、和田さんの息子で金髪が印象的なひかりさんと訪れた。和田さんについて「私の性別適合手術をしてくれた先生です。私は第一号ね性転換の患者です（原文ママ）」と説明した。
はるなの実話を基にしたNetflix映画『This is I』が、来年2月に配信される。「エアあやや」の口パクモノマネで一世を風靡したはるな。その華やかな姿の裏には、幼い頃から“本当の自分とは何か”に悩み、世間の偏見にさらされながらも「聖子ちゃんのようなアイドルになりたい」という夢を追い続けた、ひとりの少年・大西賢示の長い歩みがあった。
その運命を変えたのが、ひとりの医師との出会い。性別違和に苦しむ人々の現実を知らなかった医師・和田耕治は、賢示との出会いを通じて初めてその現実と向き合い、彼の性別適合手術を執刀することになる。
はるなは「Netflix映画の完成を告げに息子のひかり君とお墓参り。先生は照れ屋だから喜んでるかな」とつづった。