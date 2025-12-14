“温泉嫌い”三谷幸喜氏「知らない人のエキスが…」「知らない人の股間を素通りした…」
脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。温泉が嫌いだと話し、嫌いな理由を「知らない人のエキスが…」と語った。
番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷幸喜氏が対談。「普段は何をしているのか」との話題になり、三谷氏は趣味がなく、「旅行も好きじゃないし、温泉とかも嫌い」と語る。
三谷氏はさらに「温泉が好きな人の気が知れない」「知らない人のエキスが…」と言うと、菅田は「あぁ…それ言う人おるわ〜」とコメント。三谷氏は「だって知らない人の股間を素通りした…目の前にいるそこの知らないおじさんの、肛門の前を通り過ぎたお湯が自分の前に来てるかもしれないんですよ？」と話し、菅田は「まあ来てるでしょうね。下手したら飲んでますよ」とその点は認める。
三谷氏は「それ大丈夫なんですか？」と2人にたずねると、菅田は「全然大丈夫です」「別に、あのおじさんの肛門の水だなと思って入ってはないですけど、考えないですよね、そこまで」、神木も「大丈夫ですね」と語った。
