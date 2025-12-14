『じゃあ、あんたが作ってみろよ』“カットされた”シーンが話題 最終回に映らなかった“幻の演出”
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の最終回が9日に放送され、予告編に存在したシーンが本編からまるごと消えたとして、視聴者の間で驚きと戸惑いの声が広がっている。
【写真】カットされた？”幻の会話”が描かれたシーン
物語は、恋人のために料理を作り続け、自分を見失っていた山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込んできた海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経てそれぞれ成長していく姿を追ってきた。最終回では、鮎美が自分の店を開くための一歩を踏み出し、勝男も社内での謹慎期間を終え、再び職場に戻るところから始まる。
再び交際を再開した2人だが、勝男は鮎美を思うあまり開店準備に首を突っ込みすぎ、どこかぎこちない空気が漂い始める。ある晩、鮎美は「誰かの後ろじゃなく、横に立てる自分でいたい。今は自分と向き合って、自分の足で立てるようになってからお店を出したい」と胸の内を打ち明ける。勝男も「いざ鮎美が一人で立とうとしているときに『支える』って言葉は違ったんだね」と自らの思い込みを振り返り、しばしの沈黙を置いて「よし、決めた。終わりにしよう」と告げる。鮎美は静かに頷き、「私ね、勝男さんのそういう可愛くて、優しいところが好きだった」と微笑み、2人は前を向いたまま別々の道を歩く決断をする。
しかし、この結末と同時に話題を集めたのが、予告編に存在した“幻のシーン”だ。勝男が作ったブリ大根を鮎美が味わい、「強いて言うなら、下処理もうちょっとちゃんとしたほうがよかったかな」と笑顔で伝える場面が、次回予告動画には描かれていた。それにもかかわらず、本編からはそのシーンが完全に削除されていた。
放送後、視聴者からは「鮎美のダメ出しシーン、カットされた？」「地味に楽しみにしてたのにｗ」と驚きの投稿が相次ぎ、予告の存在が逆に“消えたシーン”への注目を呼ぶ形となった。復縁ではなく前向きな別れを選ぶ最終回の流れに、視聴者からは「えぇ!!復縁しないの？」「でも納得もしてしまう」といった感想も寄せられ、賛否が交錯する中で、予告にだけ残されたブリ大根のやり取りは、物語の余白として一層存在感を強めたかたちだ。
