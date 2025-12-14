親子で顔を合わせるのはどれくらいの頻度で、会話のネタは何が多いのか…？ 70歳以上の親がいる子どもに聞いた調査で、様々なことが見えてきました。また、最近の忙しい子育て世帯はどれくらいの期間帰省しているのかなど、気になる帰省事情も紹介します。

■街で聞いた…帰省どうしてる？

「間もなく年末年始になりますが、帰省しますか？」

「親族が全員都内に住んでいます。年末年始に会いには行きます。普段から結構メッセージをやりとりするなど、割とコミュニケーションを取ってるので、特別お正月に何を話そうって考えていなかったです」

「私は年に1〜3回くらいかな、というところです。帰省の事情も様々だということで、街の方に聞いてきました」

帰省する40代

「子どもの部活もあるので、（私の実家）1泊・（夫の実家）1泊くらい。年も重ねてきて、両親も。体調面の心配もあるので、孫の顔も見せたいなと。親になって両親の気持ちもわかるようになってきたので、子どもの近況とか中心に話すかなって感じです」

実家に帰省しない50代

「何年も自分の実家には泊まったりの帰省はしていないですね。口に出してはこないけど、私も結婚して孫もいるから『大変なんだろう』と親もわかっているから言わないけど、しぐさで『さみしいだろうな』と伝わってくる」

「毎年帰っているという方もいれば、なかなか帰っていないという方もいました」

「私もお正月とか理由がないと帰りません。1年に1回、いとことかと会うのも楽しみなので、今年も帰ります」

■子育て世帯の帰省事情 調査結果は？

「子育て世帯に、今回のお正月や年末年始に帰省しますか？と聞いた調査があります（いこーよファミリーラボ調べ、2025年10月調査、サンプル数469）。その結果、帰省しないと答えた方が約38％、帰省すると答えた方が約62％でした」

「どれくらいの期間帰りますか、という調査もあります」

「交通費もかけて移動しますし、年末に移動して年明けに帰るとしたら3日間くらい、2泊3日とかは行くんじゃないかなと思いますが…」

「一番多いのは圧倒的に半日でした（妻の実家が約32％、夫の実家が約39％）。次いで多いのが 1日（妻の実家が約18％、夫の実家が約23％）。泊まらないで短い時間帰るという人が多いんですかね」

「このデータは子育て世帯が対象です。帰って顔を出す、親戚付き合いの良さは保ちつつ、お子さんの生活リズムに配慮する、準備や移動などにお金も時間もかかるといった負担を抑えることが考えられるということです」

■“おとなの親子”何を話す？

「帰省するのであれば、親と話す機会も増えます。保険会社のPGF生命が、70歳以上の親がいる40歳〜69歳の子どもにアンケートしました（サンプル数2000）。大人の親子がどんなテーマで会話をするのか、というランキングです」

「5位は食事・グルメで、あそこがおいしいね、これおいしいねというような話です。4位は子ども（親にとっての孫）について。3位は家族・親戚で、あそこの子が小学生になったんだってね、みたいな話なんでしょうか」

「2位は日常の出来事です。日々のコミュニケーションをしているところなんでしょうか。1位は健康・病気。もう私世代になると、この話ばっかりです。あそこが痛い、目が悪くなってきたとか…」

「大人になると共感できることが増えたり、将来に備えて、私世代の親の健康状態を把握するために話題にすることが多いんじゃないか、ということです」

■親に勧めたいことTOP5

「私たち世代が親に勧めたいことのランキングもあります。1位は健康的な食事、2位は家の片付け、3位は脳トレ、2位は運動・スポーツ、5位は遺言書の作成。これを性別や世代別で分けたものもあります」

「50代女性は1位が片付け、2位は健康的な食事、3位は脳トレ、4位は遺言書の作成です。5位には、50代の女性だけTOP5にランクインしたものがあります。運転免許証の返納です。高齢ドライバーの事故の割合が多いというデータもありますからね」

■親の“ハラスメント発言”も

「世代が違うということで、ちょっと話が合わないなんていうこともあると思うんです。話が合わないことの例が挙げられています。ちょっとそれは時代錯誤じゃないかな、今の時代ハラスメントじゃないかなと思った、70歳以上の親の発言です」

「『夫に家事を頼んだら親から怒られた』（女性）、『長男が親の面倒を見る』（男性）、『ピアスを開けようとした時に“親の産んだ体に傷をつけるなんて”と怒られた』（女性）といったものです」

「30年くらい前はこういうようなことをよく言う方もいました。男女の役割分担や価値観の差は、どうしても年が離れるとある、ということなんでしょうか。ただ、もちろん親御さんは子どものことを気遣ってという部分もあるんでしょう」

■親世代の子どもに対する思いは？

「親世代の子どもに対する思いを、街の方にも聞いてきました」

子どもがいる70代

「結婚まではいかなくても、ちゃんと相手をみつけてほしいなと。親が死んじゃったとか、1人になったらと思うとかわいそうだから」

子どもが2人の70代

「（こういう話がしたいとかは）特にないですね。思ったら話をすると思うので。LINEで楽しい話をしているので。（家族）11人でLINEしているので」

40代の娘がいる70代

「自分が元気でね、子どもに迷惑かけないように過ごしたいといつも思っているので。お互いずっと仲良く元気で過ごせたらいいから、『体に気をつけてね』と言いたいですね」

■年を重ね…やっと理解できた親の言葉

「直接言葉にしているしていないはさておき、親御さんとしたら、やっぱりお子さんに対する愛情、気持ちというのがあるんだなというのが伝わってきました。子どもも、それはだんだん年を重ねてくればわかっているというデータもあります」

「『年齢を重ねて親（70歳以上）の言葉を理解できた』、という人は22.6%もいます。『子どもが大人になっても親の心配は尽きない』（50代女性）、『お金を貸す場合はあげたと思え』（40代女性）。お金のトラブルは人間関係をこじらせちゃいますからね」

「『歯と目は大切に』（50代女性）。私はもう歯が最近もうちょっとグラグラきていますので、これも気をつけなきゃいけないと思っています」

「『親孝行したいときには親はなし』（40代男性）。親と過ごせる時間も限られてくる部分はあるかもしれませんから、感謝するのであれば今伝えようということなんでしょうか」

■別居している親に何回会いに行った？

「去年の1年間で、別居をしている70歳以上の親に何回会いに行ったかというアンケートもあります。一番多かったのが0回で、13. 5%でした。1回と答えた方も 11.9%ということです」

「この2つを合わせると25%近く、つまり4分の1くらいの方が会わない、もしくは会っても1回ということになりました」

山粼アナウンサー

「親が都内にいるので、何か荷物のやりとりをするだけでも顔は合わせられます。ただ確かに、遠方に住んでいて『実家に今年は帰っていない』と言う友達が結構いるので、こういったデータがあるんだなと思いましたね」

「なかなか普段できない会話も（ありますし）、お互い思っていても言葉にできない部分があるかもしれません。今年の年末年始、最大では9連休ということで、旅行に行かずに家で過ごすという方もデータで出ています」

「せっかく時間がとれる年末年始ですから、あるいは親御さんと会ってみて、普段できないいろんな会話をしてみるのもいいかもしれません」

