名古屋のご当地アイドルグループ「dela」のメンバーで、女優、タレントとして名古屋で活動する綾瀬麗奈が13日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことと、第1子出産を報告した。

「12/13 今年もまた一つ 無事に歳を重ねる事ができました」と31歳の誕生日を報告。「そして、私にとってかけがえのない大切な家族が増えましたことをご報告いたします。冬とは思えないほど暖かな日に第一子となる男の子を出産いたしました」と第1子となる長男を出産したことを明かした。

「今の想いを綴りたいところではありますが さっそく母としての任務が多くあり 忙しくも幸せな時間を過ごしております」と綾瀬。「なぜ泣いているのか、何を求めているのか そんな感情を分かってあげられず ごめんねの気持ちと泣きたくなる瞬間もありますが ちょっとした笑顔や仕草が全てを吹き飛ばしてくれて愛おしく幸せな気持ちでいっぱい 生まれてきてくれてありがとう！！」とつづった。

「子供の投稿も増えるかと思いますが、皆様どうぞこれからもよろしくお願いいたします」とし、「休める時は休み、少しでもはやい回復に努め、お仕事にも復帰できるよう頑張ります」と記した。

綾瀬は今年7月、「私事ではございますが、昨年入籍いたしましたこと、そしてこのたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を同時に発表していた。