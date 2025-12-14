海宝直人、舞台デビュー30周年迎え思い描く未来「日本で作られた作品を世界に」
7歳の時に劇団四季『美女と野獣』チップ役で舞台デビューを果たし、その後、『ノートルダムの鐘』カジモド役、『アラジン』アラジン役など数々の話題作で主要な役柄を演じ、舞台を中心に活躍する海宝直人。澄んだ美しい歌声で多くの観客を魅了し、ミュージカル界を牽引してきた海宝は、2025年、舞台デビュー30周年を迎えた。そんな彼にこの30年を振り返ってもらうとともに、2026年1月10日から上演されるミュージカル『ISSA in Paris』への意気込みを聞いた。
【写真】海宝直人、柔らかいほほ笑みがカッコよすぎる！インタビュー撮りおろしショット
◆演じる主人公は等身大「お客さま自身もふっと寄り添っていただけるキャラクター」
ミュージカル『ISSA in Paris』は、俳人・小林一茶の「空白の10年」と言われる知られざる10年間を、現代と過去を交錯させながらファンタジックに描くオリジナルミュージカル。『ナイン』『タイタニック』でトニー賞の最優秀作詞作曲賞を2度も受賞したミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンが原案・作詞・作曲、演出を藤田俊太郎が務める。
海宝が演じるのは、物語の主人公となるシンガーソングライターのISSAこと海人（かいと）。海人とは交わるはずのなかった、違う時代を生きる若き日の小林一茶を岡宮来夢が演じる。
稽古前の取材当時、海宝は「この作品は、海人の成長物語です。母親や自分と向き合うことで、表現したい音楽を新しく生み出すことができるのかを描いています。これからどんどんブラッシュアップを重ねて、演出の藤田さんをはじめ、クリエイターの皆さんが立体化していき、僕たちもそれを一緒に作り上げていきます。まだまだ想像できないところが多いので、これから何が生み出されていくのだろうと期待を寄せているところです」と笑顔を見せた。
自身の演じる役柄については「お客さま自身もふっと寄り添っていただけるキャラクター」と分析。
「ミュージカルの場合は特に、主人公はエネルギーに満ちあふれたキャラクターが多いと思います。それは必ずしもポジティブな場合だけでなく、ネガティブな場合もありますが、何かに向かってエネルギーをぶつけていることが多いんです。ですが、海人は等身大のキャラクターです。心の奥底には情熱を持っていますが、それに向き合うことができない。家族のことも受け入れることができずにいて、外的な要因から物語が動き出していきます。そうしたキャラクターはすごく現代的ですが、ミュージカル作品にはあまりないキャラクターでもあります。革命を起こすわけでも、何かに怒りを持って突き進んでいくわけでもない。でも、だからこそ、きっとお客さま自身が自分に重ねて観ていただけるのではないかと思います」。
さらに演出の藤田との対話を通し、「小林一茶が登場する江戸時代のシーンはト書きには海人のことは書かれていないのですが、藤田さんはそうしたシーンでも海人が登場することを考えているそうです。きっと藤田さんの脳内にはいろいろなアイディアが浮かんでいると思うので、海人は能動的に物語に関わるキャラクターになるのではないかと思います。だからこそ、言葉にはなくても彼の心の揺れ動きを繊細に表現していく必要があると今は考えています」と役作りについて思いを巡らせた。
演出の藤田とはミュージカル『ジャージー・ボーイズ』以来、2度目のタッグだ。藤田の演出については、「自分たち役者とはまた違う、新しい視点を作品に持ち込まれる方だなと感じました。『ジャージー・ボーイズ』でも日本版の新たな視点を取り入れて、『大衆の目線』を主軸に置いた演出をされていました。今回は、オリジナル作品なので、さらにさまざまな視点から作品をご覧になっているのではないかと思います。きっと何度も作品を再構築しながら作り上げていくことになるのだろうなと考えています」と語った。
ミュージカルは楽曲も大きな魅力の一つ。海宝は「多種多様で、バリエーションが豊か」と本作の楽曲について明かす。
「海人は時空を超えて過去のパリに行ったり、現代のパリに行ったりしますし、劇中には江戸や長崎、そして現在の東京が出てきますが、その場所や時代によっても音楽が変わります。それに、海人は現代のシンガーソングライターなので、彼が現代で作っている楽曲にはラップ調の楽曲もあります。いろいろな楽曲を楽しんでいただけると思います」。
◆日本発「オリジナルミュージカル」への熱い思い
2025年、舞台デビュー30周年を迎えた海宝。数々の有名作品に出演し、活躍を続けてきた海宝だが、ターニングポイントを尋ねると、2016年の劇団四季『アラジン』への出演と2015年に出演したミュージカル『レ・ミゼラブル』を挙げた。
「25歳のときに出演した『レ・ミゼラブル』は、子どもの頃からずっと好きだった作品で、いつか自分も出演したいと願っていた作品でした。それまではソロのある役をいただける機会がなかなかなく、自分のパフォーマンスをしっかりと観ていただくことが難しかったので、『レ・ミゼラブル』はたくさんの方に観ていただき、認知していただけた大きな機会となりました」。
そうした数々の経験を経て、「たくさんの刺激をいただいた30年だった」と海宝は話す。
「たくさんの素晴らしい役者さんたちと出会わせていただいて、どう作品に向き合うのか、どう稽古に向き合うのかを学ばせていただきました。ここ数年は、オリジナル作品に向き合わせていただく時間が長かったのですが、前向きなディスカッションを重ねることや自分でクリエイトすることの大切さを改めて感じましたし、責任を持って自分で発信していくことが大事だなと思うようになりました」。
海宝の言葉からは、「オリジナル作品」へ挑む強い思いも感じる。その想いについて問うと、「もちろん長く上演されているような作品にも出演していきたいですが、オリジナル作品や日本初演の作品、原作はありながらも新しくミュージカル化する作品など、新しいものにも向き合っていきたいという思いがあります。僕には、日本で作られた作品が世界で通用する作品となって、長く愛されるものにしていきたいという夢がありますし、それは日本のミュージカルに携わっているクリエイターや役者みんなが感じていることだと思います。そうした作品の1つのピースとして、作品を良くする一部として働けたらという思いがあります」と力を込めて語る。そこにはミュージカルへの大きな愛を感じた。
2026年は本作からのスタートとなる海宝。改めて2025年を「たくさんの壁にぶつかりながらもがいた1年だったかなと思います」と振り返る。
「今年はミュージカル『イリュージョニスト』から始まりました。（2021年にコロナ禍で）コンサートバージョンでの上演はありましたが、今回、全く新しい作品として作り上げました。稽古はタイトでしたが、演出のトム・サザーランドさんが求めるものをカンパニー全体で作り上げていき、素敵な時間を過ごせたと思います。
その後、30周年記念コンサートとして『ever』、そしてオーケストラコンサート『more』という公演も開催させていただきました。自分で構成や演出もやらせていただき、新しい経験ができましたし、とても楽しかったです。ディレクションというとおこがましいですが、他のキャストの皆さんが輝くためにどうすれば良いのかを考え、お客さまに称賛していただくことが自分の幸せになるということも感じました。そうした経験もあり、もがいて戦った1年だったのかなと改めて思います」
そんな2025年を経て、2026年は「まずは、良い作品だと感じていただけるような作品を届けることです。『ISSA in Paris』は、オリジナル作品なので正解がないんです。稽古では、いろいろな意見のぶつかり合いがあると思いますが、その中から見つけ出して、良いものをお届けできたらと思います」と前を見据える。
最後に、改めて海宝にとって「ミュージカルとは？」と質問すると、「なんでしょうね…」と考え込みながらも、「新しい世界を見るための“窓”のようなものなのかなと思います」と答えた。
「自分が観劇したときも、自分が役を演じるときも、『ここから見るとこんな景色が見えるんだ』と感じることがたくさんあって。社会を見るための窓のように思うことがあります。演劇はお客さまに届けたいメッセージが込められています。物語を通して、自分が信じていたものとはまた違う視点が得られるかもしれない。なので、今の時代を覗き込むための窓でもあるのかなと思います」。
これからもミュージカル界を牽引していくであろう海宝。そんな海宝がどのような新しい世界を見せてくれるのか。そして、ミュージカル『ISSA in Paris』ではどのような新しい物語を作り上げるのか。期待して開幕を待ちたい。（取材・文：嶋田真己 写真：高野広美）
『ISSA in Paris』は、東京・日生劇場にて2026年1月10日〜30日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて2026年2月7日〜15日、愛知・御園座にて2026年2月21日〜25日上演。
◆演じる主人公は等身大「お客さま自身もふっと寄り添っていただけるキャラクター」
ミュージカル『ISSA in Paris』は、俳人・小林一茶の「空白の10年」と言われる知られざる10年間を、現代と過去を交錯させながらファンタジックに描くオリジナルミュージカル。『ナイン』『タイタニック』でトニー賞の最優秀作詞作曲賞を2度も受賞したミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンが原案・作詞・作曲、演出を藤田俊太郎が務める。
海宝が演じるのは、物語の主人公となるシンガーソングライターのISSAこと海人（かいと）。海人とは交わるはずのなかった、違う時代を生きる若き日の小林一茶を岡宮来夢が演じる。
稽古前の取材当時、海宝は「この作品は、海人の成長物語です。母親や自分と向き合うことで、表現したい音楽を新しく生み出すことができるのかを描いています。これからどんどんブラッシュアップを重ねて、演出の藤田さんをはじめ、クリエイターの皆さんが立体化していき、僕たちもそれを一緒に作り上げていきます。まだまだ想像できないところが多いので、これから何が生み出されていくのだろうと期待を寄せているところです」と笑顔を見せた。
自身の演じる役柄については「お客さま自身もふっと寄り添っていただけるキャラクター」と分析。
「ミュージカルの場合は特に、主人公はエネルギーに満ちあふれたキャラクターが多いと思います。それは必ずしもポジティブな場合だけでなく、ネガティブな場合もありますが、何かに向かってエネルギーをぶつけていることが多いんです。ですが、海人は等身大のキャラクターです。心の奥底には情熱を持っていますが、それに向き合うことができない。家族のことも受け入れることができずにいて、外的な要因から物語が動き出していきます。そうしたキャラクターはすごく現代的ですが、ミュージカル作品にはあまりないキャラクターでもあります。革命を起こすわけでも、何かに怒りを持って突き進んでいくわけでもない。でも、だからこそ、きっとお客さま自身が自分に重ねて観ていただけるのではないかと思います」。
さらに演出の藤田との対話を通し、「小林一茶が登場する江戸時代のシーンはト書きには海人のことは書かれていないのですが、藤田さんはそうしたシーンでも海人が登場することを考えているそうです。きっと藤田さんの脳内にはいろいろなアイディアが浮かんでいると思うので、海人は能動的に物語に関わるキャラクターになるのではないかと思います。だからこそ、言葉にはなくても彼の心の揺れ動きを繊細に表現していく必要があると今は考えています」と役作りについて思いを巡らせた。
演出の藤田とはミュージカル『ジャージー・ボーイズ』以来、2度目のタッグだ。藤田の演出については、「自分たち役者とはまた違う、新しい視点を作品に持ち込まれる方だなと感じました。『ジャージー・ボーイズ』でも日本版の新たな視点を取り入れて、『大衆の目線』を主軸に置いた演出をされていました。今回は、オリジナル作品なので、さらにさまざまな視点から作品をご覧になっているのではないかと思います。きっと何度も作品を再構築しながら作り上げていくことになるのだろうなと考えています」と語った。
ミュージカルは楽曲も大きな魅力の一つ。海宝は「多種多様で、バリエーションが豊か」と本作の楽曲について明かす。
「海人は時空を超えて過去のパリに行ったり、現代のパリに行ったりしますし、劇中には江戸や長崎、そして現在の東京が出てきますが、その場所や時代によっても音楽が変わります。それに、海人は現代のシンガーソングライターなので、彼が現代で作っている楽曲にはラップ調の楽曲もあります。いろいろな楽曲を楽しんでいただけると思います」。
◆日本発「オリジナルミュージカル」への熱い思い
2025年、舞台デビュー30周年を迎えた海宝。数々の有名作品に出演し、活躍を続けてきた海宝だが、ターニングポイントを尋ねると、2016年の劇団四季『アラジン』への出演と2015年に出演したミュージカル『レ・ミゼラブル』を挙げた。
「25歳のときに出演した『レ・ミゼラブル』は、子どもの頃からずっと好きだった作品で、いつか自分も出演したいと願っていた作品でした。それまではソロのある役をいただける機会がなかなかなく、自分のパフォーマンスをしっかりと観ていただくことが難しかったので、『レ・ミゼラブル』はたくさんの方に観ていただき、認知していただけた大きな機会となりました」。
そうした数々の経験を経て、「たくさんの刺激をいただいた30年だった」と海宝は話す。
「たくさんの素晴らしい役者さんたちと出会わせていただいて、どう作品に向き合うのか、どう稽古に向き合うのかを学ばせていただきました。ここ数年は、オリジナル作品に向き合わせていただく時間が長かったのですが、前向きなディスカッションを重ねることや自分でクリエイトすることの大切さを改めて感じましたし、責任を持って自分で発信していくことが大事だなと思うようになりました」。
海宝の言葉からは、「オリジナル作品」へ挑む強い思いも感じる。その想いについて問うと、「もちろん長く上演されているような作品にも出演していきたいですが、オリジナル作品や日本初演の作品、原作はありながらも新しくミュージカル化する作品など、新しいものにも向き合っていきたいという思いがあります。僕には、日本で作られた作品が世界で通用する作品となって、長く愛されるものにしていきたいという夢がありますし、それは日本のミュージカルに携わっているクリエイターや役者みんなが感じていることだと思います。そうした作品の1つのピースとして、作品を良くする一部として働けたらという思いがあります」と力を込めて語る。そこにはミュージカルへの大きな愛を感じた。
2026年は本作からのスタートとなる海宝。改めて2025年を「たくさんの壁にぶつかりながらもがいた1年だったかなと思います」と振り返る。
「今年はミュージカル『イリュージョニスト』から始まりました。（2021年にコロナ禍で）コンサートバージョンでの上演はありましたが、今回、全く新しい作品として作り上げました。稽古はタイトでしたが、演出のトム・サザーランドさんが求めるものをカンパニー全体で作り上げていき、素敵な時間を過ごせたと思います。
その後、30周年記念コンサートとして『ever』、そしてオーケストラコンサート『more』という公演も開催させていただきました。自分で構成や演出もやらせていただき、新しい経験ができましたし、とても楽しかったです。ディレクションというとおこがましいですが、他のキャストの皆さんが輝くためにどうすれば良いのかを考え、お客さまに称賛していただくことが自分の幸せになるということも感じました。そうした経験もあり、もがいて戦った1年だったのかなと改めて思います」
そんな2025年を経て、2026年は「まずは、良い作品だと感じていただけるような作品を届けることです。『ISSA in Paris』は、オリジナル作品なので正解がないんです。稽古では、いろいろな意見のぶつかり合いがあると思いますが、その中から見つけ出して、良いものをお届けできたらと思います」と前を見据える。
最後に、改めて海宝にとって「ミュージカルとは？」と質問すると、「なんでしょうね…」と考え込みながらも、「新しい世界を見るための“窓”のようなものなのかなと思います」と答えた。
「自分が観劇したときも、自分が役を演じるときも、『ここから見るとこんな景色が見えるんだ』と感じることがたくさんあって。社会を見るための窓のように思うことがあります。演劇はお客さまに届けたいメッセージが込められています。物語を通して、自分が信じていたものとはまた違う視点が得られるかもしれない。なので、今の時代を覗き込むための窓でもあるのかなと思います」。
これからもミュージカル界を牽引していくであろう海宝。そんな海宝がどのような新しい世界を見せてくれるのか。そして、ミュージカル『ISSA in Paris』ではどのような新しい物語を作り上げるのか。期待して開幕を待ちたい。（取材・文：嶋田真己 写真：高野広美）
『ISSA in Paris』は、東京・日生劇場にて2026年1月10日〜30日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて2026年2月7日〜15日、愛知・御園座にて2026年2月21日〜25日上演。