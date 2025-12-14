ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１４日、衆議院議員の定数削減法案が１７日の臨時国会の会期末までの成立が困難になっていることを報じた。

番組では、国民民主党と公明党がに企業・団体献金を巡り、政党支部での受け取りを規制し党本部と４７都道府県連に限定する法案を提出したことも伝えた。

一方で自民党と日本維新の会は５日に衆議院議員の定数を１割減らす法案を国会に提出したことを報道。与党は議員削減の議論を先に進めたい考えも、野党は企業・団体献金の議論が優先であることを主張していることを伝えた。

こうした経緯を受け１７日の会期末までの成立は困難だという見方が広がっていることを番組は伝えた。

司会を務める膳場貴子アナウンサーは、今国会を「企業・団体献金の審議が終わらず、その影響で議員定数削減が審議入りすらできていない状況ということなんですけども」と伝えた。さらに「国民がこれだけ問題視していることに対しても何か国会議員の方たち、当事者意識が薄く感じてしまう」と指摘していた。