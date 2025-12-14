ビジュアル系バンド「グランギニョル」が13日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。沖縄で行った公演での批判の声を受け、活動休止することを報告した。



【写真】沖縄ライブ公演で物議を醸したグランギニョル

グランギニョルに関しては、11日に沖縄でライブを実施。その中で、ひめゆり学徒隊をモチーフにした衣装などを着用していたことで物議を醸していた。12日、13日にもライブ実施予定だったが、同バンド公式Xで12日に「沖縄公演に関しまして多数ご意見を頂きましたため」としてライブ中止を発表していた。



それでも炎上は収まらず、13日には新たに文書を公開。「本公演においては、グランギニョルなりに沖縄の歴史について学ばせていただいた上で、ライブコンセプトの一部として表現に取り入れさせてもらいました」と経緯を説明した。



パフォーマンスについては「結果として不快感や誤解を招いてしまったことを、重く受け止めております」とし、「決して沖縄の歴史を侮辱する意図はございませんでしたが、その点について十分な配慮が欠けていたことを深く反省しております」と謝罪した。ライブ会場については「私どもの説明不足により多大なご迷惑をおかけしました」「会場様は本件とは一切無関係でございます」と知らせた。



最後には「今回の事態を厳粛に受け止め、本日より当面の間、グランギニョルとしての活動を休止させていただくことといたしました」と活動休止を発表。活動再開の時期については「改めて決定次第ご報告させていただきます」と記した。



