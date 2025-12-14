近年、物価高で食料品や日用品などの値上げが続いています。節約に励む人は多いとは思いますが、中には「節約しているつもりなのに、今月も食費が高かった」と感じる人もいるようです。知らないうちに食費が高くなってしまいがちな人の特徴のほか、食費を節約するのに効果的な取り組みや、誰もがやりがちなNG行動などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんに聞きました。

【要注意】「えっ…」 これが、節約しているつもりの人がハマりやすい“落とし穴”です！

スーパーでの買い物に問題あり

Q.そもそも、節約しているはずなのに毎月、食費が高くなりがちな人の特徴について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「まず、食品ロスを起こしているケースです。例えば、家に料理できるだけの食材があるのに、買い物に行って予定外の物まで買ってしまい、それらで料理をするという人です。食費も食材も把握できているようでできておらず、結局腐らせてしまうのは、ありがちなパターンだと思っています。もやしや豆腐など、安いからと毎回買って、実は腐らせている人も少なくないようです。

あとは、食費を意識するあまり無理をし過ぎて、料理を作るのが面倒くさくなってしまうパターンもあります。『もう外食にしよう』と外食の頻度が高まるほど、食費を押し上げ、家計を圧迫する一因になると思います」

Q.食費を抑えるには、どのような取り組みが有効なのでしょうか。

節約主婦さくのんさん「食品ロスをなくすことが一番です。お勧めの方法は『まとめ買い』です。小まめに買い出しに行くのではなく、まとめ買いをして、まとめ買いの食品がなくなるまで買い物に行かないくらいのスタンスがちょうどよいと思います。

買い物に行く時間はもちろん、移動にかかるコスト、例えばガソリン代を減らす意味でも、『まとめ買い』はお勧めです」

Q.食費を節約する際にやりがちなNG行為について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「やりがちなNG行為は、チラシをチェックして、安く買えるスーパーまで買いに行くことです。ある一品を買うはずが、ついでに買い物してしまったことはありませんか。行き慣れたスーパーで無駄な物を買わずに帰ってくるのが、一番の節約です。

また、なるべく安いスーパーに行けば食費を節約できるとはいえ、頑張り過ぎは外食につながる一因になります。そのため、いくつもチラシを見比べて、『これはここ、これはあっち』のようにハシゴするやり方は、あまり得策ではありません。

ただ、近くに安いスーパーがない場合、まとめ買いができるのであれば、なるべく安いスーパーに行く方が食費の節約になります。そのため、何か食材を切らしたら次回の買い物リストに書き加えて、その場は違うもので代用するなど、一品のために買い物に行くのを控えてみましょう。

私の場合ですが、1週間に一度のペースでまとめ買いをするので、おおよその献立も決まっているんですね。たとえ疲れていても、その食材を使い切りたいという意識が浮かぶのと、外食という余地がなくなり、結果的に食費を抑えることができています」