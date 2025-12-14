Í£°ìÌµÆó¤Î°úÂà»î¹ç¡¡¶½Ûñ¿µ»°¤¬Ë¾¤ó¤À¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡×¡Äºë¥¹¥¿¤ËÁÉ¤Ã¤¿²«¶â´ü¡¦·ãÆ®¤Îµ²±
¶½Ûñ¿µ»°¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¿µ»°»á¤¬¡¢12·î13Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é8Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¡¢11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿±ºÏÂ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡ÖURAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¶½Ûñ»á¤¬Ë¾¤ó¤À¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡×¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ûñ»á¤Ï2005Ç¯¤ËµÜºê¸©¤ÎË²æÆ¹â¹»¤«¤é¼¯Åç¤ËÆþÃÄ¡£07Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢13Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï17Ç¯¤ËAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤òÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¥¯¥é¥ÖÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤â¼ùÎ©¡£ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿1Ç¯´Ö¤â¹ç¤ï¤»¤Æ20Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤òºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶½Ûñ»á¤Ï°úÂà¸å¤Ë±ºÏÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¼Ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢±ºÏÂ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÁÐÊý¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö0-0¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤é¥¬¥Á¤Î»î¹ç¤ò¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾9Ê¬¤Ë±ºÏÂ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÊø¤·¤«¤é¹¬Àè¤è¤¯¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¶½Ûñ»á¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¯ÅçOB¤ÇU-22ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÂç´ä¹ä»á¤é¼¯Åç¤Î¼éÈ÷¿Ø¤âÊ³Æ®¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¤¿FW¥º¥é¥¿¥ó¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢±ºÏÂ¤¬2-0¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±Î¾¼Ô¤È¤âÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤â´Þ¤à¡¢¸½Ìò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁý¤¨¤Æ°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£¼¯Åç¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¡¢2¤«·îÁ°¤ËÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÍûÃéÀ®»á¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Æ3-1¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿DF¾»»Ò¸»¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ê¶½Ûñ¡Ë¿µ»°·¯¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼¯Åç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇËÜµ¤¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£±ºÏÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿FWÉðÆ£Íº¼ù¡ÊSCÁêÌÏ¸¶¡Ë¤â¡Ö¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¿µ»°¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ûñ»á¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Î¾¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òµâ¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¸½ÌòÁª¼ê¤Î»þ¤ËÉáÄÌ¤Ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï2-0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ø»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ªÌóÂ«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈPK¤ä¡¢¾ìÆâ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð¾ì¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤Î1Æü¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬J¥ê¡¼¥°30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦ÉñÂæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤¿·ãÆ®¤Îµ²±¡¢²¿¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²«¶â´ü¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é°¦¤µ¤ì¤¿¶½Ûñ»á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë