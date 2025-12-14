『マツコの知らない世界』出演も契機に。フリーライターが「シュウマイで稼ぐ」と決意した理由
―［フリーランスも知らないフリーランスの稼ぎ方］―
とある自治体の交流会で初めてその人と出会った時、「シュウマイジャーナリスト」という肩書に目が点になった。名前は、種藤潤さん（48）。フリーランスのライター・編集者を本業としながら「シュウマイ潤」の筆名を持ち、雑誌やウェブでシュウマイに関する記事執筆・講演などを行う。2018年と’21年には「マツコの知らない世界」（TBS系列）に出演し、同じく’21年には『シュウマイの本』（産業編集センター）という書籍まで刊行している。まさに「シュウマイのプロフェッショナル」だ。
一見、趣味の活動のようにも見えるが、何と「日本シュウマイ協会」という一般社団法人で代表理事まで務めているという。どのように生計を立てているのか、謎は深まるばかりだ。
取材を打診してみると、「わたしの仕事がフリーランスを志す人の役に立つかどうか心配ですが、反面教師としてお伝えできることはたっぷりとあると思うので、お受けさせて頂きます」と返事があった。大学卒業と同時にフリーとなり、個人事業主として働くことの壁に何度も直面してきたという種藤さん。挫折を経て、「シュウマイジャーナリスト」という唯一無二の肩書に行きつくまでの道のりを聞いた。
◆シュウマイだけで食べられているのか？
「今、シュウマイの仕事だけで食べられていますか……？」
取材時、その肩書について、多くの人が抱くであろう疑問を直球でぶつけてみた。「いや、まだです。社団法人も含めると売上自体は決して悪くないですが、組織の継続に資金もあり、イコール収益とはならない。売上の内訳で言うと、『シュウマイ対それ以外』で3対7程度といったところです」と、種藤さん。
「シュウマイ以外」の部分では、「タネクリエイション」の屋号で、オーガニック関係の情報誌編集・執筆や社団法人の理事を務める。記事執筆や編集のほか、ウェブプランナーとしての業務も請け負っている。大学卒業後、フリーランスとして幅広い案件を手がけてきた経歴が、「シュウマイ活動」を支えているのだという。
◆大学卒業と同時にフリーランスデビュー
大学卒業と同時にいきなりフリーになった、と聞くと、さぞや常識に囚われない感性を持っているように思える。しかし、実際のところ両親は教員。親戚筋にも公務員が多く、手堅い家系で育った。高校卒業後は自然な流れで、横浜国立大学教育学部に進学する。
在学中に教員免許も取得。約束された道を順調に進んでいた最中、ふと「社会も知らない学生が先生になるのはまずいのではないか」と感じるようになった。教員採用試験の受験は見送り、民間企業に絞って就職活動を開始。マスコミ勉強会に参加を重ねて、メディア企業を中心に約50社を受験する。結果、フリーペーパーを制作する企業をはじめ、3社から内定を得られたが、あとは全滅だった。入社を迷っていたところ、知り合いからアルバイトとしてPR会社を手伝わないかと誘いを受ける。ほかにもホームページ制作や編集プロダクションで雑用の仕事もこなすことになり、内定は辞退。「三足のわらじ」を履いた状態で社会人生活が始まった。
◆売上が1000万を越えるも、身体は疲弊
種藤さんが大学を卒業した’00年代前半は、グーグルやアマゾンが日本版サービスを始めたいわゆる「インターネット黎明期」。新聞社や出版社でも自社媒体を持つ流れが生まれ、紙媒体以外にウェブサイトのディレクション業務なども増えていった。
「20代も終わりに差し掛かる時期には、売上だけで1000万円を超える年もありました。タウンガイドや企業の採用パンフレット制作、ウェブサイトの運営など複数の仕事をハイブリッド的にこなしていたら、そのぐらいの収入になったんです。売上＝利益ではないものの、自分でも驚きました」
