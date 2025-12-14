100均で凄いものを発見！寒い季節の屋外作業に助かる〜！珍しいタイプの専用手袋

寒い季節の屋外での園芸やDIYなどの軽作業は、とにかく寒さとの闘い…。普通の軍手だと手元が冷えて、思うように作業できないことがありますよね。そんな悩みから救ってくれるアイテムをダイソーで発見しました！軍手の裏側が裏起毛タイプになっているのが特徴。普通の軍手よりも暖かいので、作業も捗りますよ！

商品情報

商品名：裏起毛軍手

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長22.5cm、手のひら幅9.5cm、中指の長さ7.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480680866

冬の屋外での作業を快適に！ダイソーで珍しい軍手を発見

作業の際にあると便利な軍手。さまざまな100円ショップで販売されていますが、気になるものをダイソーで発見しました！

今回ご紹介するのは『裏起毛軍手』という商品。100円ショップでは珍しい、裏起毛仕様の軍手です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。

冬の屋外作業に良さそうだなと思って購入してみました！

軍手を裏返すと薄く綿がついているような感じで、厚みはそこまでありません。

着脱の際にこすれて毛玉になり取れてしまう予感がしますが、消耗品ということもあり、お値段を考えると問題ないのかな…とも思います。

見た目はチープですが、意外と暖かいです！軍手を2重にして装着するよりもきつくないので、快適に作業ができます。

サイズはフリーサイズとなっていますが、パッケージに全長は22.5cm、手のひら幅は9.5cm、中指の長さは7.8cmと書かれていました。

購入を検討される方は目安にしてみてください。

屋外で作業する際に手先が冷えにくくて快適！

使い心地に関しては、一般的な軍手と差は感じず普通に使えました！

園芸作業やDIY、家の修繕などを屋外で行う際に、普通の軍手だと寒くて手先が上手く動かせないこともあります。

ですが、これなら少しでも寒さを和らげることができそうです。

シンプルなアイテムですが、裏起毛仕様というだけで冬の快適さが大きく違うので、とてもおすすめです！

気になった方は、ダイソーで『裏起毛軍手』をぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。