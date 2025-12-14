100均で凄いものを発見！寒い季節の屋外作業に助かる〜！珍しいタイプの専用手袋
商品情報
商品名：裏起毛軍手
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長22.5cm、手のひら幅9.5cm、中指の長さ7.8cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480680866
冬の屋外での作業を快適に！ダイソーで珍しい軍手を発見
作業の際にあると便利な軍手。さまざまな100円ショップで販売されていますが、気になるものをダイソーで発見しました！
今回ご紹介するのは『裏起毛軍手』という商品。100円ショップでは珍しい、裏起毛仕様の軍手です。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。
冬の屋外作業に良さそうだなと思って購入してみました！
軍手を裏返すと薄く綿がついているような感じで、厚みはそこまでありません。
着脱の際にこすれて毛玉になり取れてしまう予感がしますが、消耗品ということもあり、お値段を考えると問題ないのかな…とも思います。
見た目はチープですが、意外と暖かいです！軍手を2重にして装着するよりもきつくないので、快適に作業ができます。
サイズはフリーサイズとなっていますが、パッケージに全長は22.5cm、手のひら幅は9.5cm、中指の長さは7.8cmと書かれていました。
購入を検討される方は目安にしてみてください。
屋外で作業する際に手先が冷えにくくて快適！
使い心地に関しては、一般的な軍手と差は感じず普通に使えました！
園芸作業やDIY、家の修繕などを屋外で行う際に、普通の軍手だと寒くて手先が上手く動かせないこともあります。
ですが、これなら少しでも寒さを和らげることができそうです。
シンプルなアイテムですが、裏起毛仕様というだけで冬の快適さが大きく違うので、とてもおすすめです！
気になった方は、ダイソーで『裏起毛軍手』をぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。