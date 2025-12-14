スキンケアがこれ1枚で手軽に！本場韓国の注目100均アイテム

ダイソーで見つけた、韓国製のスキンケアアイテム。1枚で毛穴ケア・角質除去・保湿・ディープクレンジングができる『ワンステップピーリングパッド』をご紹介します！旅行にも持っていきやすい個包装タイプ。サッと拭き取るだけでケアが完了します。使用後はくすみがなくなり、しっかりトーンアップして驚きました♡

商品情報

商品名：ワンステップピーリングパッド

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480603735

これ1枚でしっかりスキンケアできる！ダイソーの『ワンステップピーリングパッド』

最近のダイソーはスキンケア商品にも力を入れているようで、さまざまなアイテムが登場しています！その中でも、美容大国である韓国製の商品などもあり、手軽に本格的なケアができるのが魅力です♡

今回は、そんなダイソーで見つけた『ワンステップピーリングパッド』をご紹介します。ダイソーのホームページにも話題の商品として取り上げられており、試しに購入してみました。

こちらは、毛穴ケア・角質除去・保湿・ディープクレンジングが1枚で完了するスキンケアアイテムです。

個包装なので衛生的で、旅行などにも便利です。

両面使える仕様なのも面白いなと思いました！

白いパッド面と、凹凸面の2種類の面でしっかりケアできます。

しかも、パッドに指先を差し込んで使えるのもいいなと思いました！

指先でコントロールがしやすく、力の入れすぎを防げます。

仕上がりにびっくり♡くすみがなくなりトーンアップした…！

今回は、手の甲で試してみました。

まずは、白いパッド面でピーリングを行います。

肌に水気がない状態で、顔全体をやさしくなで、セルロースで角質を出していきます。

やさしくなでていると、すぐに白い固まりが出始めます。

肌にしみたり、痛いという感じは全くなかったです。

出た角質を凹凸面で除去した後、ぬるま湯で洗い、手持ちの化粧水などでケアします。

使用後はくすみがなくなり、しっかりトーンアップして驚きました！

触った感じもごわつきがなく、表面がさらさらになりました。

保湿成分として、ドクダミエキス、チャ葉エキス、ツボクサエキスが配合されているのも嬉しいです。

今回は、ダイソーの『ワンステップピーリングパッド』をご紹介しました。手軽に角質ケアしたいという方は、ぜひゲットして使ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。