スキンケアがこれ1枚で手軽に！本場韓国の注目100均アイテム
商品情報
商品名：ワンステップピーリングパッド
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480603735
これ1枚でしっかりスキンケアできる！ダイソーの『ワンステップピーリングパッド』
最近のダイソーはスキンケア商品にも力を入れているようで、さまざまなアイテムが登場しています！その中でも、美容大国である韓国製の商品などもあり、手軽に本格的なケアができるのが魅力です♡
今回は、そんなダイソーで見つけた『ワンステップピーリングパッド』をご紹介します。ダイソーのホームページにも話題の商品として取り上げられており、試しに購入してみました。
こちらは、毛穴ケア・角質除去・保湿・ディープクレンジングが1枚で完了するスキンケアアイテムです。
個包装なので衛生的で、旅行などにも便利です。
両面使える仕様なのも面白いなと思いました！
白いパッド面と、凹凸面の2種類の面でしっかりケアできます。
しかも、パッドに指先を差し込んで使えるのもいいなと思いました！
指先でコントロールがしやすく、力の入れすぎを防げます。
仕上がりにびっくり♡くすみがなくなりトーンアップした…！
今回は、手の甲で試してみました。
まずは、白いパッド面でピーリングを行います。
肌に水気がない状態で、顔全体をやさしくなで、セルロースで角質を出していきます。
やさしくなでていると、すぐに白い固まりが出始めます。
肌にしみたり、痛いという感じは全くなかったです。
出た角質を凹凸面で除去した後、ぬるま湯で洗い、手持ちの化粧水などでケアします。
使用後はくすみがなくなり、しっかりトーンアップして驚きました！
触った感じもごわつきがなく、表面がさらさらになりました。
保湿成分として、ドクダミエキス、チャ葉エキス、ツボクサエキスが配合されているのも嬉しいです。
今回は、ダイソーの『ワンステップピーリングパッド』をご紹介しました。手軽に角質ケアしたいという方は、ぜひゲットして使ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。