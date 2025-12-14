シンプルすぎん？と思ったけど凄かった！700円にしては自由度が高い家電小物

ダイソーで見つけた『フォトフレームデジタル時計』。シンプルな時計だな…と思いきや、好みにアレンジできる凄い商品でした！フォトフレームと時計が一体になったアイテムで、好きな写真やカードを入れられるのが特徴♡時計は小さめでさりげなく、お部屋に馴染みやすいですよ。700円にしては自由度が高くて優秀です！

商品情報

商品名：フォトフレームデジタル時計

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：15.5cm×13.5cm×4.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480595405

自分好みのデザインを楽しめる！ダイソーの『フォトフレームデジタル時計』

またしてもダイソーで気になる家電小物を発見しました！

今回ご紹介する『フォトフレームデジタル時計』は、フォトフレームとデジタル時計が一体になった面白い商品。

価格は770円（税込）です。

別売りの単4形乾電池が1本必要になります。

この手の商品で電池が1本のみなのは、低コストで使えて嬉しいです！

時計表示部分は小さいですが、はっきり、くっきりと見えます。

アラームなどは付いておらず、時刻表示のみのシンプルな時計です。

時刻の設定はボタンで行います。

モードボタンを長押しすると「時」が点滅するので、UP／DOWNボタンで設定します。

モードボタンを押すと「分」が点滅するので、同じようにUP／DOWNボタンで設定します。

モードボタンを押し、時刻設定をすべて確定すればOKです！液晶が時刻表示のときにモードボタンを押すと、12／24時間表示の切り替えができます。

シンプルだからお部屋に馴染みやすい♡

今回は、お気に入りのデザインカードを入れてみました。

写真と時計が一体化していて、おしゃれな雰囲気が漂います♡

ちなみに、サイズは127mm×89mm（L判）に対応しています。

気分によってすぐに写真やカードを入れ替えられるので、とても使い勝手がいいです。

スタイリッシュ且つシンプルで、どんな部屋にも合わせやすいですよ。

今回はダイソーの『フォトフレームデジタル時計』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。