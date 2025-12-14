「もはや自分用にコレクションしたいわ…」柄違いで買ってしまった100均商品

セリアをパトロールしていると、可愛すぎるギフトバッグセットを発見しました！猫好きさんにはたまらないデザインで、もはや自分用にコレクションしたくなるクオリティ。お値段も￥110（税込）とプチプラなので、今回は2種類GETしてきちゃいました♡各5セット入っているのでコスパも抜群。この機会に要チェック♪

商品情報

商品名：ギミックギフトバッグ 5P キャット シール付き

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：本体：152×113mm 袋：130×75mm／厚さ：0.03mm シール：20×35mm

内容量：本体5枚・袋5枚・シール5片

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804146042

こんなの可愛すぎる！セリアで見つけたラッピンググッズが豪華なんです

セリアをパトロールしていると、猫好きにはたまらないデザインのラッピンググッズを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『ギミックギフトバッグ 5P キャット シール付き』。お値段は￥110（税込）です。自分用にも欲しくなる可愛さで、たまらず2種類購入してきちゃいました♡

このギミックギフトバッグは、本体5枚・袋5枚・シール5片とセット内容が豪華。これさえあればすぐにラッピングができる親切設計になっています。早速使っていきましょう♪

プチギフトにピッタリ♡セリアの『ギミックギフトバッグ 5P キャット シール付き』

まずは袋にお菓子を詰め、猫ちゃんのお腹部分にある切り込みに差し込みます。

裏返して、差し込んだ袋を表から見えないようにシールで固定します。

裏面の上部にはメッセージが書き込める仕様です。

完成したのがこちらです。猫ちゃんがキャンディーを持っているみたいで可愛らしいですよね！たくさんは入りませんが、ちょっとしたお菓子を配りたい時にとても便利なサイズ感です。また、プチプラなのに高見えする仕上がりになるのも嬉しいポイント。普通に手渡しするよりも断然喜ばれると思いますよ♪

今回はセリアの『ギミックギフトバッグ 5P キャット シール付き』をご紹介しました。

5セット入りでコスパも抜群。お菓子や文具、ミニコスメなどのプチギフトにもってこいなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。