アイメイクひとつで印象激変！プロが教える色選び＆塗り方完全マニュアル

コスメコンシェルジュ・パーソナルカラーアナリスト・元美容部員のIkueです。いつものメイクがなんだかパッとしない、もっと垢抜けたいけど、何を変えればいいのかわからない…そんな悩みはありませんか？そんな悩みを持っている人に見直してほしいのが“アイメイク”。実は、アイシャドウの色選びや塗り方を少し変えるだけで、顔全体の印象が驚くほど変わるんです！今回は今日から誰でもマネできる、アイメイク完全マニュアルをご紹介。これさえ読めばアイメイクの迷いがなくなるので、ぜひ最後までご覧くださいね！

1．まずは似合う色を知る！“肌トーン別”アイシャドウの選び方

アイシャドウを選ぶときはどんなことを考えて選んでいますか？「何となく好きな色」で選ぶだけでは、肌から浮いてしまったり、老け見えにつながることもあります。

アイメイクの印象を左右する最大要因は「色」。まず似合うベースカラーをチェックしていきましょう。

《イエベ春・イエベ秋の人》

・暖色系との相性が抜群

・ベージュ・オレンジ・ブロンズ・コーラルが似合う

・血色感のある色を使うとツヤっぽく垢抜ける

→ まぶたに自然な明るさが出て、ヘルシーな印象に。

《ブルベ夏・ブルベ冬》

・青み・赤み・モーブ系が得意

・ラベンダー・グレー・ローズ・シルバーが似合う

・透明感が出て洗練された印象に

→ くすみにくいので、大人っぽく品よくまとまる。

迷ったらまず「肌になじむベージュ」を1つ持っておくのが正解。ここに差し色を足すだけで簡単にアレンジができますよ。

2．まぶたがくすんで見える原因は“影の位置”！明るいベースで透明感UP

アイシャドウを塗るとなんか暗く見える…その原因は、まぶたの影を強調しているからかもしれません。

まぶたにくすみが残っているとどんよりと暗い印象になってしまいます。最初に明るい色で土台を整えてあげましょう。

ベージュ・クリーム・薄ピンクなどの明るい色をまぶた全体に薄く広げます。目元用のトーンアップベースやコンシーラーでOK。

これだけでまぶたのくすみが飛び、後にのせる色がキレイに発色するんですよ。

絵を描くときも真っ白な画用紙に描いた方が色が良い。それと同じなんです。

プロも必ずやっている最重要ステップ。これをやらないと、どれだけ良いアイシャドウを使っても仕上がりに差が出ます。

3．グラデーションは“色の境目をぼかす”だけでOK！簡単なのにプロ級見え

グラデーションが苦手な人がやりがちな失敗は、濃い色を広げすぎて重たく見えること。ぼかしのテクニックは難しいと思いがちですが、実は簡単にきれいに見せるコツがあるんです。

濃い色は目尻にちょっとだけでOK。黒目から外側だけをブラシでフワッとなじませるようにしましょう。

まぶたにアイシャドウをのせる時は「薄 → 濃」を守るようにします。薄いベースカラーはアイホールに広くのせ、中間色を二重幅に。締め色は目尻側のキワに細くのせます。

この順番で塗ると、失敗しにくくナチュラルな今っぽグラデーションが完成します。

4．印象を変えたいなら“色の効果”を使う！パターン別・盛れるカラー術

アイシャドウは使う色を変えるだけで印象がガラッと変わります。その日の雰囲気やイメージに合わせて選ぶのも良いですよね。

優しい印象に見せたいならピンク・コーラルを使ってみましょう。ふんわりと柔らかく親しみやすい雰囲気になります。

初めて会う人やデートなどにオススメ。

大人っぽさを出したい日にはブラウン・ブロンズなどを使ってみましょう。目元に深みが出て落ち着いた雰囲気に見せることができます。

ナチュラルメイクでも使われるブラウンですが、赤みの強いブラウンを使うとよりオシャレ度がアップした目元になりますよ！

クールな印象に見せたい時はグレー・モーブを使ってみましょう。透明感が出て洗練された印象になります。

ちょっと強気な姿勢を見せたい時やオフィスメイクにオススメ。

色には心理的な効果もあるので、自分のイメージを変えたかったり、与えたい印象がある時はぜひ積極的に取り入れてみてください。

この記事でオススメのアイテム

今回の記事のメイクにおすすめのアイテムはこちらです。

NARS スマッジプルーフ アイシャドーベース

ディオールショウ サンク クルール / 123 ピンク オーガンザ

ルナソル アイカラーレーションN / 05 Sunlit Reflet

今回は、アイメイクの色選び＆塗り方についてご紹介しました。アイメイクは“色選び”と“塗り方”の組み合わせで、印象を自由自在に変えられるパーツです。

紹介した4つのポイントは、どれも明日からすぐ実践できるものばかり。「もっと垢抜けたい」「印象を変えてみたい」と思ったら、まずはひとつ取り入れてみてくださいね。