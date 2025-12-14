【算数クイズ】立方数に注目する初級レベルの問題！ □に入る数字は、ある規則に従って並んでいます。1分以内に解けたら算数センス抜群かも？

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！

一見シンプルですが、数の変化に気づけるかどうかで、解答スピードに差がつく問題です。

問題：1、8、27、64、□、216

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：それぞれの数字には、ある共通した計算が隠れています。

答えを見る






正解：125

正解は「125」でした。

▼解説
この数列は、整数を3乗した数が順番に並んでいます。

1³ ＝ 1
2³ ＝ 8
3³ ＝ 27
4³ ＝ 64
5³ ＝ 125
6³ ＝ 216

このように「n乗」の形で増えていく数列は、規則性クイズの定番。指数に注目できるかどうかが、解答への近道になります。
(文:All About ニュース編集部)