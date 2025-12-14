【算数クイズ】1、8、27、64に続く空欄に当てはまる数字は？ 1分で挑戦！
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、数の変化に気づけるかどうかで、解答スピードに差がつく問題です。
ヒント：それぞれの数字には、ある共通した計算が隠れています。
答えを見る
▼解説
この数列は、整数を3乗した数が順番に並んでいます。
1³ ＝ 1
2³ ＝ 8
3³ ＝ 27
4³ ＝ 64
5³ ＝ 125
6³ ＝ 216
このように「n乗」の形で増えていく数列は、規則性クイズの定番。指数に注目できるかどうかが、解答への近道になります。
(文:All About ニュース編集部)
答えを見る
正解：125正解は「125」でした。
(文:All About ニュース編集部)